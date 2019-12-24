NBA／洛城雙星大戰恐生變 佛蓋爾盼喬治永遠別贏湖人

洛杉磯湖人在苦吞本季最長的三連敗後，將於耶誕大戰碰上同城的快艇，不過今天再傳出湖人雙星詹姆斯（LeBrob James）與戴維斯（Anthony Davis）將因為不同的傷勢問題造成出賽成疑，反倒是本季因傷打打停停的小將庫茲瑪（Kyle Kuzma）可望解除上場時間限制。

湖人在過去三場比賽在雙星接連因傷缺陣下不敵溜馬、公鹿與金塊，吞下本賽季最長的三連敗，其中詹姆斯在前一場與金塊之戰，就因為胸廓肌肉拉傷缺陣，還遭到美國媒體報導，上賽季困擾著他的腹股溝傷勢問題依舊存在，但這次是發生在相反的右側，讓湖人球團選擇謹慎面對他的身體狀況。

雖然有湖人內部消息指出，詹姆斯仍會出席接下來與快艇的聖誕大戰，但總教練佛蓋爾（Frank Vogel）強調，仍必須在明天觀察他的狀況後再做進一步評估，「賽前一天我們會觀看他的狀況，目前我們確實將他列為出賽成疑，主要還是看他自己的感覺如何。」

至於戴維斯則是因為右膝蓋痠痛，同樣被列入出賽成疑，今天也缺席湖人的隊內訓練，反倒是今年開季一度因傷缺陣的庫茲瑪，有望在耶誕大戰中解禁，佛蓋爾說：「他的身體有不錯的反饋，我們可能會解除他的限制，但一切仍未定案。」

湖人與快艇今年的耶誕大戰可說是話題性十足，除了兩隊都有聯盟頂尖的雙人組合外，湖人主帥佛蓋爾還將對上前子弟兵喬治（Paul George），坦言心情有點複雜，「我希望他一切順利，除了在對戰湖人的比賽中，我希望他這輩子都贏不了。他對我就像是家人一般，我會全力支持他取得個人的成功，但不得不說，看他成為快艇球員，還要在同城賽事中對決感覺很奇怪。」