NBA／中斷166天無交易 爵士、騎士互換後衛

爵士向騎士換來後衛克拉克森，希望能改善板凳火力不足的問題。 美聯社 分享 facebook

NBA在歷經長達166天無交易事件後，本賽季首筆交易案在今天出現，猶他爵士將送出澳洲後衛艾克森（Dante Exum）與兩個二輪選秀權，與克里夫蘭騎士交易來後衛克拉克森（Jordan Clarkson），中斷了聯盟自1968年以來非縮水賽季最長的交易乾旱期。

在2014年選秀會上於首輪第五順位被爵士選進的艾克森，雖然一度被看好將成為爵士未來之星，不過近三個賽季在他不斷發生傷病問題的情況下，艾克森的出賽數大幅減少，甚至跌出了爵士主要輪替陣容中。

今天爵士球團也與騎士達成交易共識，以艾克森和2022來自馬刺與2023年來自勇士的兩個第二輪選秀權，與騎士換回後衛克拉克森，希望能改善板凳火力不足的問題。

這也是自從美國時間7月11日火箭與雷霆完成保羅（Chris Paul）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易案後，相隔166天聯盟再有球隊達成交易，根據統計，這也是自從1968年以來，扣除縮水賽季後，所經歷最長的一段交易乾旱期，也是首度在8到11月都沒有交易發生。

NBA過去最長的交易乾旱期為1998年的210天，不過該季受到封館事件影響，例行賽僅打了50場，賽季直到1999年的2月5日才開打。

而一名聯盟高層人員就表示，本賽季之所以遲遲無交易案發生，關鍵在於今年休賽季期間不少球隊都補進新戰力，讓球團在賽季開打後選擇先觀望一陣子，再決定如何補足不齊之處，「太多球星都轉戰新東家，讓球隊花了點時間研究新陣容，這就是為什麼遲遲沒有交易的關係。」