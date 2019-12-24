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NBA／美加政府保障安全 綠衫軍康特將前往多倫多出賽

2019-12-24 08:37聯合報 記者劉肇育／即時報導

在上賽季一度以人身安全為由拒絕參加美國境外賽事的土耳其中鋒康特（Enes Kanter），今天宣布在美國與加拿大政府承諾將聯手保障他安全的情況下，確定將代表波士頓塞爾蒂克前往加拿大多倫多於耶誕大戰中出戰暴龍隊。

身為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）反對者的康特，近年來遭到土耳其政府的通緝，也讓他以人身安全為由，拒絕隨隊參加所有在美國境外的賽事，包括今年一月代表尼克前往英國倫敦參加海外例行賽。

儘管去年11月康特仍曾跟隨尼克前往多倫多參賽，不過在土耳其政府對他的政治壓迫愈來愈強的情況下，讓今年康特是否會代表拓荒者前往多倫多參加總冠軍賽一度成為話題，不過最終拓荒者在西區冠軍賽止步，也讓外界的疑慮成為空談。

不過今年耶誕節期間，康特的新東家塞爾蒂克也被安排前往多倫多對決衛冕軍暴龍，讓他一度猶豫是否該隨隊出賽，不過他今天發出聲明表示，在美加兩國政府承諾將保證他安全下，確定將會如期出賽。

「謝謝加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的政府以及美國、加拿大執法部門、美國參議員馬基（Ed Markey）、塞爾蒂克以及NBA的幫助，讓我能夠在與暴龍的耶誕大戰中出賽並確保我的安全。」康特在聲明中提到：「在耶誕夜我將以塞爾蒂克球員的身份，第一次參與美國境外的賽事，出戰暴龍隊。」

塞爾蒂克暴龍尼克

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