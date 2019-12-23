NBA／羅瑞領軍 暴龍30分逆轉

暴龍逆轉對手，羅瑞（右）振臂歡呼。 （美聯社） 分享 facebook

衛冕軍暴龍隊昨天在多倫多主場上演卅分大逆轉，靠著羅瑞第四節獨拿廿分、全場卅二分領軍，率隊以一一○比一○七逆轉擊敗獨行俠隊，上演隊史也是聯盟近十年來最大逆轉紀錄。

暴龍本季受到傷兵困擾，不少球員輪流進入傷兵名單，席亞康、小加索、鮑威爾目前都高掛免戰牌，儘管如此，暴龍仍靠著團隊努力打下廿一勝八負的戰績，與熱火隊並列東區第三名。

此役暴龍更是上演卅分的大逆轉，締造隊史紀錄，而三節打完落後對手廿三分成功反撲，也讓暴龍成為ＮＢＡ第六支在第四節逆轉至少廿三分的球隊，也讓主帥諾斯賽後開玩笑說：「輕輕鬆鬆取勝。」

扮演致勝功臣的羅瑞在決勝節十投七中、其中包含四顆三分球，個人獨拿廿分，也讓諾斯直呼：「我沒見過他（羅瑞）有類似這樣的表現。」

羅瑞則將逆轉贏球功勞歸功於隊友，賽後他一一點名米勒、戴維斯、霍利斯．傑佛森和布徹等板凳球員，「他們為我們贏下這場比賽，你們真的要好好稱讚他們，我只是盡我所有可能努力打球而已。」

繳出全隊次佳廿一分的布徹也直呼這是自己打過最瘋狂的比賽之一，「我仍然想著我們從落後卅分如何完成逆轉的事情，我絕對會再看一次這場比賽。雖然這季很多人在批評羅瑞，但我們一直對他有信心，知道他總是會用某些方式領導我們，此役他就證明了這些事。」