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慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00特約記者李亦伸

詹姆斯本季第一次傷停，湖人主場104：128被金塊狠狠痛宰，湖人吞下本季第一次三連敗。湖人除了明星前鋒戴維斯32分、11籃板，替補前鋒庫茲瑪16分，其他球員得分都是個位數，少了詹姆斯帶動和團隊防守支撐，湖人板凳不行，角色球員效率不佳罩門更被放大。湖人這一敗，打出許多問題和危機。

在詹姆斯缺陣的情況下，大前鋒戴維斯(左)孤掌難鳴，湖人慘遭金塊打趴，狂輸24分還...
在詹姆斯缺陣的情況下，大前鋒戴維斯(左)孤掌難鳴，湖人慘遭金塊打趴，狂輸24分還是本季最多的一場。 美聯社
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1、朗多現在只能打替補

33歲湖人後衛朗多已經不再是人們曾經熟悉10年前那個大三元製造機，朗多可以替補，卻很難帶動團隊。詹姆斯傷停，朗多先發，他的組織、帶動性和經驗都在，但得分技巧單一，外線更不靈光。朗多全場5分、8助攻、3抄截，他可以是一名稱職替補，輔佐詹姆斯幫助湖人，但很難成為一名爭冠球隊先發主控。

湖人除了詹姆斯，的確需要另一個持球點和攻勢發起點，詹姆斯健康當家，朗多的作用和能力都能相加相乘，但詹姆斯傷停不能打，朗多現有能力和湖人配備、天賦、人手，已經很難相輔相成，朗多也帶不動沒有詹姆斯的湖人。

對於朗多，湖人和湖人球迷不能有太高期待，湖人想要爭冠，除了詹姆斯必須健康，朗多替補必須要發揮效率，湖人仍需要一個穩定、能自己得分和創造機會的持球點。

朗多(中)實力早已大不如前，擔任湖人主力控衛可能已是過於勉強。 美聯社
朗多(中)實力早已大不如前，擔任湖人主力控衛可能已是過於勉強。 美聯社
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2、側翼鋒線缺穩定好手

湖人本季沒有第三穩定得分點，除了詹姆斯和戴維斯，湖人第三得分點是庫茲瑪(本季場均11.1分，投籃命中率僅4成3)。庫茲瑪扭傷腳踝停五場復出，打金塊雖然貢獻16分全隊第二高，但很明顯他的得分和帶動性都不高。

除了健康因素，湖人現有陣容必須補強兩個點，第一就是球隊第三穩定得分點，庫茲瑪現有作用、防守、投籃和得分能力並不穩定，很難支撐湖人殺到總冠軍賽。第二就是鋒線防守，這是只能撿漏的湖人，一直在等待灰熊裁掉伊古達拉的因。

湖人側翼鋒線缺少一名防守出色，有對位能力和高度的鋒線球員，如果還能有持球、外線能力更好。市場上符合這些條件球員不多，這也是為什麼湖人一直沒辦法積極補強原因。

庫茲瑪(左)本季的攻守表現比上季退步不少，而且跟湖人雙星落差過大，想要他在季後賽...
庫茲瑪(左)本季的攻守表現比上季退步不少，而且跟湖人雙星落差過大，想要他在季後賽前快速成長，恐怕是來不及了。 美聯社
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3、詹姆斯健康問題

湖人開季兩個月戰績穩定，客場14連勝，西區排名第一，詹姆斯健康，詹姆斯+戴維斯組合默契完美，加上詹姆斯帶隊能力凝聚湖人，湖人也打出聯盟前五攻防效率，這一切都以「圍繞詹姆斯」做為核心。

詹姆斯一旦傷停，湖人什麼都撐不起來，這就是湖人最大問題。詹姆斯作用和帶隊能力無法取代，詹姆斯必須整季保持健康，湖人爭冠之路才有可能，因此湖人需要很大運氣。

詹姆斯目前傷停，湖人就吞下三連敗，湖人看見更多球隊問題，這會加速湖人在球員交易市場的動作和積極度。

詹姆斯(左)就算是鐵打的身體，也有生鏽的時候，在差一星期滿35歲、又場場使盡全力...
詹姆斯(左)就算是鐵打的身體，也有生鏽的時候，在差一星期滿35歲、又場場使盡全力的情況下，他終於撐不下去了。只要他一缺賽，湖人就很難贏球。 美聯社
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4、對手情況相對更好

湖人在西區最主要敵人就是快艇、火箭、金塊、小牛，這四支球隊對於核心球星的倚賴性都不像湖人之於詹姆斯這麼嚴重，論陣容深度和板凳能量，這四支球隊也都比湖人更好、更完整。

湖人想要今年問鼎西區，除了詹姆斯、戴維斯必須保持健康，陣容深度和板凳球員都要提升，詹姆斯傷停湖人慘敗金塊這一戰已經透露湖人危機，不管詹姆斯何時歸隊，湖人在交易市場關鍵補強動作必須更積極。

接下來三場比賽湖人要面對快艇、拓荒者、小牛，都是西區前八球隊，湖人除了要克服兩大核心球星傷病困擾，更要打出競爭力爭取贏球，未來這個月對湖人教練團和角色球員都是最嚴厲考驗。

湖人詹姆斯戴維斯朗多

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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