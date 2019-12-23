親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包

淨灘撿到漂流瓶 憑著一張紙條找到37年前小學生

運動筆記我沒有放棄，有你們一起的初馬2019豐收年，一次次的PB
健行筆記我跟玉山最近的距離 : 郡大山白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】
NBA今日最佳球員- Jayson Tatum (12月23日)賽事懶人包 (12月23日)

NBA／快艇少2大將致輸球？主帥：仍該贏的

2019-12-23 15:30聯合報 記者毛琬婷／即時報導

快艇主帥瑞佛斯認為，不能把輸球原因歸咎於雷納德與貝佛利的缺陣。 美聯社
快艇主帥瑞佛斯認為，不能把輸球原因歸咎於雷納德與貝佛利的缺陣。 美聯社
分享

暴龍隊今天上演了10年來最大分差的逆轉秀，無獨有偶，雷霆隊也在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛攻32分帶領下，以118：112逆轉擊敗快艇

快艇此役少了陣中大將雷納德（Kawhi Leonard）及貝佛利（Patrick Beverley），上半場一度握有18分領先優勢，卻在易籃後卻遭到逆轉，吞下敗仗，賽後快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）也直言，為球隊的防守表現感到失望。

「在第二節中段時，我就感覺到對手是打得很強硬的球隊，這也是我們之後出現失誤的原因。」瑞佛斯說，「對手連續迫使我們出現失誤，然後趁勢一次次的攻擊籃框，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、施羅德（Dennis Schroder）、保羅（Chris Paul）三個後衛統治了比賽。」

瑞佛斯認為，不能把輸球原因歸咎於雷納德與貝佛利的缺陣，「貝佛利今天無法打，但在比賽中我沒想過我們少了他們兩人，我認為以我們現有的陣容，我們也應該贏下這場比賽。」

球隊成功克服18分落後頹勢收下逆轉勝，也讓雷霆主帥唐納文（Billy Donovan）直誇讚球員表現，「我要稱讚我們球員們的表現，大家在第四節團結一致，真的打得非常出色，雖然我們投籃表現並不好，但創造出很多好機會，我就是繼續鼓勵球員果斷出手。」

雷霆上半場團隊命中率僅4成58，但在易籃後進攻端回溫，第四節24投12中，加上防守端施壓，讓快艇單節22投僅9中，第四節雷霆打出32：23的攻勢成功逆轉。

快艇雷霆雷納德

延伸閱讀

火箭克快艇再引新仇舊恨 瑞佛斯談對手妙語如珠

輪休為快艇哲學 瑞佛斯：湖人是詹皇說了算

球員清晨5點才下榻飯店 瑞佛斯砲轟賽程安排

溜馬主場狂噓喬治 瑞佛斯：訝異球迷仍有恨意

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／詹姆斯缺陣湖人吞3連敗 金塊喜迎6連勝

2019-12-23 13:15

NBA／隊史最大逆轉勝 羅瑞：撐到蜂鳴器響起

2019-12-23 10:56

NBA／湯瑪斯被禁賽2場 76人撤銷球迷季票

2019-12-23 12:41

NBA／憶詹姆斯暗指不夠融入 勒夫坦言不好受

2019-12-23 14:37

NBA／波格登返公鹿受歡呼 溜馬仍難擋字母哥全能秀

2019-12-23 12:40

NBA／唐西奇傷勢恢復良好 傳本週有望回歸

2019-12-23 11:37

NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

2019-12-23 10:01

NBA／今日戰績表 湖人少詹皇本季首吞3連敗

2019-12-23 15:23

NBA／喬治風光返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇

2019-12-23 11:37

NBA／泰托姆飆生涯新高39分 塞爾蒂克大勝黃蜂

2019-12-23 11:00

NBA／詹姆斯因傷本季首次缺賽 庫茲瑪傷癒回歸

2019-12-23 10:37

NBA／10年來最大逆轉勝 暴龍退獨行俠寫紀錄

2019-12-23 09:33

NBA／作客聖城奪首勝 雷納德：噓聲就是愛

2019-12-23 01:23

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

NBA／稱喬治仍是好兄弟 衛少回擊記者提問KD

2019-12-22 15:50

NBA／哈登、衛少合砍77分 火箭射日近12戰9勝

2019-12-22 15:35

NBA／沃爾熱身秀飛身反扣 主帥不排除本季復出

2019-12-22 14:20

NBA／球評、韋德讚哈登飆分能力 能挑戰單場90分

2019-12-22 14:05

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

2019-12-22 13:49

NBA／快艇痛宰馬刺25分 雷納德奪作客聖城首勝

2019-12-22 13:22

NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

2019-12-22 12:51

NBA／布萊恩攜女兒到場觀賽 魅力征服球員

2019-12-22 12:50

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19

NBA／包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰搶頭香

2019-12-22 10:54

NBA／布萊恩當觀眾 楊恩47分難救老鷹崩盤

2019-12-22 10:42

NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／10年來最大逆轉勝 暴龍退獨行俠寫紀錄

2019-12-23 09:33

NBA／詹姆斯缺陣湖人吞3連敗 金塊喜迎6連勝

2019-12-23 13:15

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

UBA／健行高錦瑋單節21分 自己都覺得誇張

2019-12-22 19:44

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

UBA／田浩、林彥廷連線空中接力 政大灌進8強

2019-12-22 22:10

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

NBA／喬治風光返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇

2019-12-23 11:37

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

MLB／4年8000萬美元 柳賢振前進藍鳥

2019-12-23 12:52

NBA／詹姆斯因傷本季首次缺賽 庫茲瑪傷癒回歸

2019-12-23 10:37

NBA／作客聖城奪首勝 雷納德：噓聲就是愛

2019-12-23 01:23

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

2019-12-23 10:01

NBA／隊史最大逆轉勝 羅瑞：撐到蜂鳴器響起

2019-12-23 10:56

MLB／買低潮重砲賭一把 藍鳥還想換來普萊斯

2019-12-23 08:13

NBA／湯瑪斯被禁賽2場 76人撤銷球迷季票

2019-12-23 12:41

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

MLB／22億誘惑 塞揚強投凱柯改穿白襪

2019-12-23 01:23

MLB／金鶯近10年最佳陣容 陳偉殷列最可靠先發

2019-12-23 10:33

6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包

2019-12-23 14:56

健美／職業卡資格賽 藝人李沛旭也下場挑戰

2019-12-22 23:28

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

NBA／泰托姆飆生涯新高39分 塞爾蒂克大勝黃蜂

2019-12-23 11:00

MLB／洋投隊友看好筒香發展 稱非典型日籍打者

2019-12-22 16:39

NBA／波格登返公鹿受歡呼 溜馬仍難擋字母哥全能秀

2019-12-23 12:40

爆米花／吳昇峰擋不住興富發 合庫苦吞3連敗

2019-12-22 17:19

MLB／大谷自認非天才型 不像灌籃高手的仙道

2019-12-23 11:45

富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好

2019-12-22 16:41

SBL／簡浩「傷害」前東家 璞園教頭：習慣了

2019-12-23 01:23

富邦U18／小小郭兩砲 掀起全壘打大賽高潮

2019-12-23 01:23

UBA／後衛群挺身 健行續保無敵

2019-12-23 01:23

日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長

2019-12-23 11:15

NBA／唐西奇傷勢恢復良好 傳本週有望回歸

2019-12-23 11:37

少棒／日本小朋友夢想非職棒 IBA教頭：想當網紅

2019-12-22 21:28

足球／新科旅德球員王義友受邀開球 盼成台灣第一人

2019-12-22 22:06

SBL／賽森攻41分率九太開胡 劉嘉發很感動

2019-12-22 22:42

NFL／蟬聯11年分區冠軍 愛國者不敢懈怠

2019-12-22 18:32

ABL／浪費雙位數領先 夢想家1分差惜敗火焰

2019-12-22 17:58

SBL／麥班達耶誕領帶失靈 簡浩率裕隆棒打老東家

2019-12-22 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top