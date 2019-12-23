NBA／快艇少2大將致輸球？主帥：仍該贏的

快艇主帥瑞佛斯認為，不能把輸球原因歸咎於雷納德與貝佛利的缺陣。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊今天上演了10年來最大分差的逆轉秀，無獨有偶，雷霆隊也在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛攻32分帶領下，以118：112逆轉擊敗快艇。

快艇此役少了陣中大將雷納德（Kawhi Leonard）及貝佛利（Patrick Beverley），上半場一度握有18分領先優勢，卻在易籃後卻遭到逆轉，吞下敗仗，賽後快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）也直言，為球隊的防守表現感到失望。

「在第二節中段時，我就感覺到對手是打得很強硬的球隊，這也是我們之後出現失誤的原因。」瑞佛斯說，「對手連續迫使我們出現失誤，然後趁勢一次次的攻擊籃框，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、施羅德（Dennis Schroder）、保羅（Chris Paul）三個後衛統治了比賽。」

瑞佛斯認為，不能把輸球原因歸咎於雷納德與貝佛利的缺陣，「貝佛利今天無法打，但在比賽中我沒想過我們少了他們兩人，我認為以我們現有的陣容，我們也應該贏下這場比賽。」

球隊成功克服18分落後頹勢收下逆轉勝，也讓雷霆主帥唐納文（Billy Donovan）直誇讚球員表現，「我要稱讚我們球員們的表現，大家在第四節團結一致，真的打得非常出色，雖然我們投籃表現並不好，但創造出很多好機會，我就是繼續鼓勵球員果斷出手。」

雷霆上半場團隊命中率僅4成58，但在易籃後進攻端回溫，第四節24投12中，加上防守端施壓，讓快艇單節22投僅9中，第四節雷霆打出32：23的攻勢成功逆轉。