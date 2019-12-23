NBA／憶詹姆斯暗指不夠融入 勒夫坦言不好受

騎士隊明星前鋒勒夫回憶首年加入騎士時，曾被詹皇暗指不夠融入球隊，讓他不太好受。 歐新社 分享 facebook

騎士隊明星前鋒勒夫（Kevin Love）2015年加盟騎士首季，詹姆斯（LeBron James）曾經發文要他試著融入團隊，近日他接受訪問，坦言當時的確難以調適，且騎士隊並未給他一絲絲安慰或關愛。

曾為明尼蘇達「狼王」的勒夫，2014年轉戰克里夫蘭，開始他六年效力騎士生涯，但來到騎士首年找不到球隊定位，場均數據自26.1分、12.5籃板，降至16.4分、9.7籃板，首季結束後，詹姆斯還曾意有所指，在推特寫道，「停止想著FIT-OUT（為個人），而是FIT-IN（融入）。」

四年過去，詹姆斯前進洛城，勒夫成為克里夫蘭陣中老將，他總算能侃侃而談，「一方面我覺得那是種消極攻擊（passive-aggressive），但另一方面，我也覺得自己必須得找到方法融入。」

勒夫坦言，要從一個晚上出手20球的球隊主力，成為團隊配角，對他而言並不容易，而詹姆斯那番話令他覺得被針對，他希望自己當時有勇氣站出來，表達自己的想法。

勒夫說：「我希望能夠給教練和隊友看《The Four Agreements》這本書。並告訴他們我為了團隊，得遮掩自己的明星光環，也做出犧牲。」

勒夫表示，他當時需要的可能只是一點關愛，勾肩搭背的問候，「我從來沒得到那些，我想我可能只是希望得到一點愛，或者對我犧牲的認同，但第一年完全沒有。」

勒夫指出，瓊斯（James Jones）要他「做自己」的一番話，曾經幫助他理解這段過程，但他還是花了一年的時間調適，「現在回頭看，我會覺得這是段非常棒的學習經歷，我也視詹姆斯為死黨，到現在還是每天私訊。」