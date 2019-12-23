NBA／湯瑪斯被禁賽2場 76人撤銷球迷季票

對巫師湯瑪斯口出惡言的兩位76人球迷，遭撤銷季票，而違反規定走入觀眾席的湯瑪斯本人還是遭聯盟近賽2場。 美聯社 分享 facebook

昨日比賽中走入觀眾席找球迷理論，巫師隊後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）今日遭聯盟禁賽兩場，而對湯瑪斯口出惡言的兩位76人球迷，則遭撤銷季票，一年內不得進入費城富國銀行中心（Wells Fargo Center）觀戰。

巫師隊昨日108：125不敵76人隊，挹注20分、3助攻的湯瑪斯，第4節最後3分06秒兩罰中一，回防時遭場邊球迷比中指辱罵，他選擇在暫停時走入觀眾席，告訴球迷這已經越線，但隨後遭驅逐出場。

近來觀戰球迷辱罵球員頻傳，從衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與爵士球迷槓上，到羅瑞（Kyle Lowry）月初與費城球迷互嗆，聯盟也啟動「零容忍」政策，盼能杜絕球迷的仇恨語言和行為。

對於踰矩的兩位球迷，76人球團表明違反球館規定，決定撤銷球迷的季票資格，不過受害者湯瑪斯同樣得面臨禁賽。

由於聯盟明定，為了避免球員與球迷因近距離接觸引發不必要的事端，禁止球員走入觀眾席，若違反將處以罰款或禁賽，儘管湯瑪斯當下口氣和緩，但仍遭聯盟禁賽兩場，令湯瑪斯相當不滿，在推特痛罵「狗屁」。