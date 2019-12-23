親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記我沒有放棄，有你們一起的初馬2019豐收年，一次次的PB
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA今日最佳好球- Rajon Rondo & Avery Bradley (12月23日)賽事精華- 快艇 vs. 雷霆 (12月23日)

NBA／湯瑪斯被禁賽2場 76人撤銷球迷季票

2019-12-23 12:41聯合報 記者林宋以情／即時報導

對巫師湯瑪斯口出惡言的兩位76人球迷，遭撤銷季票，而違反規定走入觀眾席的湯瑪斯本...
對巫師湯瑪斯口出惡言的兩位76人球迷，遭撤銷季票，而違反規定走入觀眾席的湯瑪斯本人還是遭聯盟近賽2場。 美聯社
分享

昨日比賽中走入觀眾席找球迷理論，巫師隊後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）今日遭聯盟禁賽兩場，而對湯瑪斯口出惡言的兩位76人球迷，則遭撤銷季票，一年內不得進入費城富國銀行中心（Wells Fargo Center）觀戰。

巫師隊昨日108：125不敵76人隊，挹注20分、3助攻的湯瑪斯，第4節最後3分06秒兩罰中一，回防時遭場邊球迷比中指辱罵，他選擇在暫停時走入觀眾席，告訴球迷這已經越線，但隨後遭驅逐出場。

近來觀戰球迷辱罵球員頻傳，從衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與爵士球迷槓上，到羅瑞（Kyle Lowry）月初與費城球迷互嗆，聯盟也啟動「零容忍」政策，盼能杜絕球迷的仇恨語言和行為。

對於踰矩的兩位球迷，76人球團表明違反球館規定，決定撤銷球迷的季票資格，不過受害者湯瑪斯同樣得面臨禁賽。

由於聯盟明定，為了避免球員與球迷因近距離接觸引發不必要的事端，禁止球員走入觀眾席，若違反將處以罰款或禁賽，儘管湯瑪斯當下口氣和緩，但仍遭聯盟禁賽兩場，令湯瑪斯相當不滿，在推特痛罵「狗屁」。

湯瑪斯76人巫師

延伸閱讀

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／隊史最大逆轉勝 羅瑞：撐到蜂鳴器響起

2019-12-23 10:56

NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

2019-12-23 10:01

NBA／喬治首返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇

2019-12-23 11:37

NBA／波格登返公鹿受歡呼 溜馬仍難擋字母哥全能秀

2019-12-23 12:40

NBA／唐西奇傷勢恢復良好 傳本週有望回歸

2019-12-23 11:37

NBA／泰托姆飆生涯新高39分 塞爾蒂克大勝黃蜂

2019-12-23 11:00

NBA／10年來最大逆轉勝 暴龍退獨行俠寫紀錄

2019-12-23 09:33

NBA／詹姆斯因傷本季首次缺賽 庫茲瑪傷癒回歸

2019-12-23 10:37

NBA／作客聖城奪首勝 雷納德：噓聲就是愛

2019-12-23 01:23

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

NBA／稱喬治仍是好兄弟 衛少回擊記者提問KD

2019-12-22 15:50

NBA／哈登、衛少合砍77分 火箭射日近12戰9勝

2019-12-22 15:35

NBA／今日戰績表 火箭哈登狂飆47分射太陽

2019-12-22 14:40

NBA／沃爾熱身秀飛身反扣 主帥不排除本季復出

2019-12-22 14:20

NBA／球評、韋德讚哈登飆分能力 能挑戰單場90分

2019-12-22 14:05

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

2019-12-22 13:49

NBA／快艇痛宰馬刺25分 雷納德奪作客聖城首勝

2019-12-22 13:22

NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

2019-12-22 12:51

NBA／布萊恩攜女兒到場觀賽 魅力征服球員

2019-12-22 12:50

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19

NBA／包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰搶頭香

2019-12-22 10:54

NBA／布萊恩當觀眾 楊恩47分難救老鷹崩盤

2019-12-22 10:42

NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00

NBA／詹姆斯胸肌拉傷 下役對金塊恐缺陣

2019-12-22 09:12

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00
看更多

熱門文章

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

2019-12-22 13:49

NBA／球評、韋德讚哈登飆分能力 能挑戰單場90分

2019-12-22 14:05

NBA／10年來最大逆轉勝 暴龍退獨行俠寫紀錄

2019-12-23 09:33

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

NBA／稱喬治仍是好兄弟 衛少回擊記者提問KD

2019-12-22 15:50

UBA／健行高錦瑋單節21分 自己都覺得誇張

2019-12-22 19:44

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

NBA／快艇痛宰馬刺25分 雷納德奪作客聖城首勝

2019-12-22 13:22

NBA／哈登、衛少合砍77分 火箭射日近12戰9勝

2019-12-22 15:35

UBA／田浩、林彥廷連線空中接力 政大灌進8強

2019-12-22 22:10

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

NBA／沃爾熱身秀飛身反扣 主帥不排除本季復出

2019-12-22 14:20

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

2019-12-22 12:51

NBA／作客聖城奪首勝 雷納德：噓聲就是愛

2019-12-23 01:23

NBA／詹姆斯因傷本季首次缺賽 庫茲瑪傷癒回歸

2019-12-23 10:37

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差

2019-12-22 14:20

NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

2019-12-23 10:01

富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打

2019-12-22 13:52

MLB／22億誘惑 塞揚強投凱柯改穿白襪

2019-12-23 01:23

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

MLB／買砲手後續追柳賢振 藍鳥還想換來普萊斯

2019-12-23 08:13

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

MLB／洋投隊友看好筒香發展 稱非典型日籍打者

2019-12-22 16:39

健美／職業卡資格賽 藝人李沛旭也下場挑戰

2019-12-22 23:28

爆米花／吳昇峰擋不住興富發 合庫苦吞3連敗

2019-12-22 17:19

MLB／金鶯近10年最佳陣容 陳偉殷列最可靠先發

2019-12-23 10:33

NBA／喬治首返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇

2019-12-23 11:37

富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好

2019-12-22 16:41

NBA／隊史最大逆轉勝 羅瑞：撐到蜂鳴器響起

2019-12-23 10:56

NBA／泰托姆飆生涯新高39分 塞爾蒂克大勝黃蜂

2019-12-23 11:00

富邦U18／小小郭兩砲 掀起全壘打大賽高潮

2019-12-23 01:23

SBL／簡浩「傷害」前東家 璞園教頭：習慣了

2019-12-23 01:23

UBA／後衛群挺身 健行續保無敵

2019-12-23 01:23

日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長

2019-12-23 11:15

MLB／大谷自認非天才型 不像灌籃高手的仙道

2019-12-23 11:45

爆米花／楊明杰3安救不了台壽保 航空城中止3連敗

2019-12-22 14:50

少棒／日本小朋友夢想非職棒 IBA教頭：想當網紅

2019-12-22 21:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top