NBA／喬治首返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇

亞歷山大成喬治交易案配菜,但他此役證明自己才是主角,攻下全場最高的32分。 美聯社 分享 facebook

今夏交易到快艇隊的喬治(Paul George),今天首返奧克拉荷馬,受到球迷熱烈歡迎,不過鋒頭被上演復仇戲碼的雷霆隊亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)搶盡,轟下全場最佳32分,率隊118:112逆轉擊敗快艇。

一如雷霆主帥唐納文(Billy Donovan)預料,賽前雷霆在大螢幕播放喬治影片,全場球迷也起立歡呼,向這位前雷霆球星致敬,但亞歷山大此役大搶風采,讓喬治成為配角。

Warm welcome back to OKC for PG. pic.twitter.com/V2Oyh1y46V