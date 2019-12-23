NBA／喬治首返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇

亞歷山大成喬治交易案配菜，但他此役證明自己才是主角，攻下全場最高的32分。 美聯社 分享 facebook

今夏交易到快艇隊的喬治（Paul George），今天首返奧克拉荷馬，受到球迷熱烈歡迎，不過鋒頭被上演復仇戲碼的雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）搶盡，轟下全場最佳32分，率隊118：112逆轉擊敗快艇。

一如雷霆主帥唐納文（Billy Donovan）預料，賽前雷霆在大螢幕播放喬治影片，全場球迷也起立歡呼，向這位前雷霆球星致敬，但亞歷山大此役大搶風采，讓喬治成為配角。

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亞歷山大今夏成為快艇交易喬治的籌碼，快艇隊以他和蓋里納利（Danilo Galllinari）等多個選秀權，向雷霆交易喬治。來到雷霆隊後，亞歷山大場均得分從10.8分提高到18.6分，今日對決前東家更證明實力。

喬治被交易後首次回到雷霆，受到滿場球迷歡呼。 美聯社 分享 facebook

迎戰雷納德（Kawhi Leonard）缺陣的快艇隊，雷霆一度陷入18分落後，易籃後攻勢再起。亞歷山大先在第三節倒數6分鐘上籃扳平戰局，終場前5分半關鍵判決，快艇隊哈瑞爾（Montrezl Harrell）三分打取消，錄影回放後還背上進攻犯規，此判決也扭轉雷霆隊氣勢，亞歷山大趁勢連下4分。

施羅德（Dennis Schroder）倒數3分半鍾的三分球率隊超前，終場前1分鐘，亞當斯（Steven Adams）抄截上籃，施羅德再添兩分，鎖定勝局。

施羅德此役攻下28分，亞當斯挹注20分、17籃板，快艇隊威廉斯（Lou Williams ）最佳22分、7助攻，喬治18分、3助攻，2籃板。