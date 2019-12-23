NBA／隊史最大逆轉勝 羅瑞：撐到蜂鳴器響起

率暴龍寫下隊史最大逆轉勝，羅瑞(右)表示，比賽就是得撐到最後一刻，直到蜂鳴器響起。 美聯社 分享 facebook

多位主力先發缺陣之際，羅瑞（Kyle Lowry）今日獨挑大樑，第4節獨拿20分、全場32分，率暴龍隊在落後30分逆勢反超，終場110：107擊敗獨行俠，上演隊史最多分差逆轉勝紀錄，羅瑞表示，比賽就是得撐到最後一刻，直到蜂鳴器響起。

暴龍隊第3節結束還落後23分，但放棄從來不是選項，第4節打滿，全場攻下32分、10助攻、8籃板的羅瑞，末節火力全開，遠投近切皆得手，單節獨拿20分，也帶動全隊士氣，以47：21攻勢逆轉勝出。

「老實說，這場比賽你不會視為理所當然，因為我們用盡一切努力。」在席亞康（Pascal Siakam）、小加索（Marc Gasol）、鮑威爾（Norman Powell）多名主力缺陣下，羅瑞與暴龍隊拚戰到最後一刻，「你得撐住，直到蜂鳴器響起。當球開始打順，你就會感覺到這是場有趣的比賽。」

羅瑞賽後也歸功隊友，從布徹、米勒（Malcolm Miller）到戴維斯（Terence Davis），但所有人一致推崇羅瑞的表現。終場前25.8秒收到羅瑞助攻爆扣的布徹說：「我很驚訝他竟然有注意到我，我原先只想衝搶進攻籃板。我今天許多上籃都失手，所以那球只想確定把球放進。」

主帥諾斯（Nick Nurse）以不可思議形容羅瑞的表現，「他直到那一刻才找回手感，開始反擊並切入、完成三分打，這簡直是我前所未見。」