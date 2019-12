NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

柯瑞歸隊展開無球訓練,全隊都很興奮。 歐新社 分享 facebook

月底復健就要滿二個月,金州勇士射手柯瑞(Stephen Curry)23日歸隊,展開無球訓練,何時能夠重返球場,仍要等到復健滿三個月後的檢查結果而定,不過全隊上下都為他的進度感到振奮。

柯瑞10月底與太陽隊一役中左手骨折,11月初動刀,12月7日二度開刀移除鋼釘後,展開復健療程,今日他也首度歸隊與球隊一同做無球練習。

Stephen Curry getting in some light on-court work: pic.twitter.com/smrT51AS3v