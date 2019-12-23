NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

柯瑞歸隊展開無球訓練，全隊都很興奮。 歐新社 分享 facebook

月底復健就要滿二個月，金州勇士射手柯瑞（Stephen Curry）23日歸隊，展開無球訓練，何時能夠重返球場，仍要等到復健滿三個月後的檢查結果而定，不過全隊上下都為他的進度感到振奮。

柯瑞10月底與太陽隊一役中左手骨折，11月初動刀，12月7日二度開刀移除鋼釘後，展開復健療程，今日他也首度歸隊與球隊一同做無球練習。

Stephen Curry getting in some light on-court work: pic.twitter.com/smrT51AS3v — Connor Letourneau (@Con_Chron) December 22, 2019

主帥柯爾（Steve Kerr）表示，柯瑞現階段仍是無球訓練，「他還沒辦法投籃，但已經回到場上做橫向移動、跳躍等動作，能夠見到他回到體育館，出現在身邊的感覺很棒。」

柯爾希望柯瑞能夠盡快隨隊出征客場，也承諾柯瑞將會更頻繁地與球隊齊現身，「我還沒有跟他談隨隊，但現在他已經獲准能和球隊做更多團隊活動，這幾天也和訓練團隊一起練習，他又回來了，我相信這會持續下去。」

另一方面，新秀帕斯柯爾（Eric Paschall）的右膝傷勢也傳出好消息，經核磁共振檢查（MRI）並無大礙，讓主帥鬆了一口氣，「他今天已經展開訓練，他也迫不及待加入，盼能盡快回到場上。」