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NBA／10年來最大逆轉勝 羅瑞32分退獨行俠寫紀錄

2019-12-23 09:33聯合報 記者林宋以情／即時報導

第三節一度落後達30分，暴龍隊主控羅瑞（Kyle Lowry）今天單場轟32分，其中末節獨拿20分，率暴龍隊110：107逆轉擊敗獨行俠，是繼2009年12月21日太陽對公牛一役後，聯盟近十年來最大逆轉勝紀錄。

羅瑞此役轟下32分、10助攻、8籃板，末節狂飆20分，將近是獨行俠第4節全隊得分（21分）。暴龍隊單節47分，以及30分逆轉勝皆寫隊史新猷，隊史過去最大逆轉勝是2010年對活塞的25分逆轉勝。

暴龍隊近日遭逢傷兵潮，席亞康（Pascal Siakam）腹股溝拉傷、小加索（Marc Gasol）大腿拉傷、鮑威爾（Norman Powell）則是肩膀不適，三名先發主力都因傷缺陣，第三節倒數2分55秒落後達30分，但羅瑞末節吹起反攻號角，最後5分半鐘將戰局扳平。

霍利斯‧傑佛森（Hollis-Jefferson）倒數4分半鐘兩罰俱中，率暴龍下半場首度超前，羅瑞再飆進三分彈，擴大到4分領先。倒數一分鐘，獨行俠布朗森（Jalen Brunson）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）連追5分，再度反超比分。

關鍵時刻，羅瑞切入撕裂防線後助攻布徹（Chris Boucher）單臂爆扣要回領先，布徹1.6秒罰球再添保險分，最終110：107逆轉勝出，同時也中止獨行俠六連勝。

暴龍隊主帥諾斯（Nick Nurse）談起羅瑞表現直呼「前所未見」，攻下21分、7籃板的布徹說：「我絕對會再把比賽看一次，看看這場比賽有多刺激，還有主場球迷是如何幫助我們逆轉勝。」

暴龍獨行俠Kristaps Porzingis

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