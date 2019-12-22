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NBA／今日戰績表 火箭哈登狂飆47分射太陽

2019-12-22 14:40聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

爵士 114:107 黃蜂

老鷹 112:122 籃網

公牛 119:107 活塞

巫師 108:125 76人

公鹿 123:102 尼克

國王 115:119 灰熊

快艇 134:109 馬刺

火箭 139:125 太陽

灰狼 106:113 拓荒者

哈登此役手感熱得發燙，已近5成命中率投進9記三分彈(投19中9)，包含第四節連續...
哈登此役手感熱得發燙，已近5成命中率投進9記三分彈(投19中9)，包含第四節連續4求外線，全場狂飆47分，怪不得有球評看好他可以挑戰單場90分。 美聯社
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NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:30 獨行俠 vs. 暴龍

07:00 黃蜂 vs. 塞爾蒂克

08:00 溜馬 vs. 公鹿

08:00 快艇 vs. 雷霆

10:30 金塊 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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