NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

字母哥對尼克之戰完成生涯第17度「大三元」，繳22分、11籃板、10助攻。 美聯社 分享 facebook

為了穩住全聯盟最佳戰績，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）22日踢館尼克隊，完成生涯第17度「大三元」，繳22分、11籃板、10助攻，終場公鹿隊123：102笑納二連勝，26勝4負戰績持續聯盟獨走。

14連勝遭獨行俠終止後，公鹿隊前役在安戴托昆波單場34分率領下，擊敗湖人隊避免二連敗，今日作客紐約延續火力，安戴托昆波開賽4分鐘第一次試投就在三分線命中，隨後切入轉身雙手放進兩分，一口氣完成三分打，率隊打出25：9攻勢。

安戴托昆波前3節上場23分鐘就完成「大三元」數據，米道頓（Khris Middleton）攻下全隊最高23分、考佛（Kyle Korver）挹注17分，公鹿隊首節就取得14分領先，T‧安戴托昆波更在末節加碼的左手單臂補籃爆扣，幫助球隊帶著雙位數分差揚長而去。

T‧安戴托昆波在末節加碼的左手單臂補籃爆扣，當下興奮的怒吼。 美聯社 分享 facebook

談起哥哥的灌籃秀，安戴托昆波賽後直呼棒透了，「那是瘋狂的一次灌籃，他不知道從哪裡冒出來。」

公鹿隊主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）2018年球季結束後與老鷹隊分道揚鑣，原本是尼克隊鎖定的新教頭人選，但最終落腳密爾瓦基。

布丹霍澤不認為自己錯失在紐約一展長才機會，他表示自己非常尊重尼克隊球團，「人生冥冥之中已經注定，而我也很開心能來到密爾瓦基，無論是球團還是這座城市。我很幸運。」