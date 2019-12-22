親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

「最美練習生」陳昕葳因媽媽臉書貼文 遭陸網友痛批「滾吧」

運動筆記【首發】2019青島太平洋馬拉松心得你比想像的還勇敢-42.195愛戀的距離
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA焦點球員- Kawhi Leonard (12月22日)賽事精華- 老鷹 vs. 籃網 (12月22日)

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19聯合報 記者林宋以情／即時報導

76人隊球星安比德（右）完成本季第20度、連續第六場「雙十」，率76人擊敗巫師中...
76人隊球星安比德（右）完成本季第20度、連續第六場「雙十」，率76人擊敗巫師中止3連敗。 美聯社
分享

前役敗給獨行俠指出球隊打得畏頭畏尾，76人隊球星安比德（Joel Embiid），22日完成本季第20度、連續第六場「雙十」演出，以21分、13籃板率隊125：108擊敗巫師，終止近期三連敗。

安比德前役賽後不諱言球隊防守表現不佳，且進攻端打得太膽怯，盼大家回歸最簡單的籃球，找回防守專注度。主帥布朗（Brett Brown）22日賽前也點名主控西蒙斯（Ben Simmons），將是突破對方區域防守的最大關鍵。

經過一夜休息後，76人「背靠背」迎戰巫師，此役改善缺失，外線命中率達四成二四，全隊飆進14顆三分球，理查森（Josh Richardson）挹注21分，西蒙斯差兩籃板就能「大三元」，繳14分、11助攻、8籃板。

76人隊次節以19：0攻勢，將領先擴大到23分差，半場休息取得12分領先。第3節最後1分40秒，比爾（Bradley Beal）的外線命中，一度追到4分差，但76人隊第3節結束前連拿4分，再將差距擴大，末節以37：28攻勢，穩穩守成，將主場戰績推進到15勝2負。

比爾此役轟下36分、8籃板、6助攻，可惜仍吞下三連敗，且是近11戰第九敗，湯瑪斯（ Isaiah Thomas）挹注20分。

76人西蒙斯巫師

延伸閱讀

76人不敵獨行俠吞連敗 安比德批：打得畏頭畏...

波爾辛吉斯力抗安比德 小哈德威殺出賞76人連...

安比德回歸沒用 巴特勒再返費城賞76人主場首...

當家中鋒安比德缺陣 76人慘遭籃網痛宰20分

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／詹姆斯胸肌拉傷 下役對金塊恐缺陣

2019-12-22 09:12

NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00

NBA／布萊恩當觀眾 楊恩47分難救老鷹崩盤

2019-12-22 10:42

NBA／包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰搶頭香

2019-12-22 10:54

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

NBA／76人吞3連敗 安比德：打得畏頭畏尾

2019-12-21 23:41

NBA／湖人對公鹿大戰吸睛 創開季全美收視新高

2019-12-21 18:28

NBA／左膝挫傷提前傷退 安東尼賽後報平安

2019-12-21 18:04

NBA／拓荒者雙槍連兩場至少砍30分 隊史第2度

2019-12-21 17:31

NBA／亞歷山大32分創新高 雷霆隊史第3年輕

2019-12-21 17:24

NBA／美媒評選近10年最佳運動員 詹姆斯高居榜首

2019-12-21 17:18

NBA／遭隊友砸球手指骨折 黃蜂菜鳥苦笑：他沒道歉

2019-12-21 16:38

NBA／差點重現卡特死亡之扣 莫蘭特讓受害者也拜服

2019-12-21 16:11

NBA／不打算交易 獨行俠放棄爭奪伊古達拉

2019-12-21 15:21

NBA／熱火7人得分兩位數 主場輕取尼克

2019-12-21 13:08

NBA／約柯奇力繳大三元 金塊擒灰狼奪主場5連勝

2019-12-21 13:04

NBA／波爾辛吉斯力抗安比德 小哈德威殺出賞76人連敗

2019-12-21 12:10

NBA／暴龍傷兵滿營 主場領先險遭巫師逆轉

2019-12-21 11:57

NBA／現身新廣告為公益發聲 詹皇籲一同終結卑微出身

2019-12-21 11:43

NBA／華克只拿2分 塞爾蒂克照贏活塞

2019-12-21 11:32

NBA／克拉克森、勒夫領軍反攻 騎士末節逆轉灰熊

2019-12-21 11:15

NBA／相挺鄧肯入名人堂？波總：先把助教當好

2019-12-21 11:15

NBA／7人得分上雙 溜馬退國王豪取5連勝

2019-12-21 11:00

NBA／暢談陪伴小兒子出櫃 韋德自認過去無知

2019-12-21 10:38

NBA／傷兵潮席捲暴龍 小加索與席亞康皆掛免戰牌

2019-12-21 10:27

NBA／籃網再逢傷病打擊 努瓦巴跟腱斷裂賽季報銷

2019-12-21 09:56

NBA／聯盟擬辦季中大賽 冠軍隊每人獲3000萬

2019-12-21 09:36

NBA／史馬特眼部感染 主帥：醫生所見過最嚴重

2019-12-21 08:04

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／差點重現卡特死亡之扣 莫蘭特讓受害者也拜服

2019-12-21 16:11

NBA／不打算交易 獨行俠放棄爭奪伊古達拉

2019-12-21 15:21

NBA／湖人對公鹿大戰吸睛 創開季全美收視新高

2019-12-21 18:28

NBA／詹姆斯胸肌拉傷 下役對金塊恐缺陣

2019-12-22 09:12

NBA／左膝挫傷提前傷退 安東尼賽後報平安

2019-12-21 18:04

棒球／赴日第一個球季 王柏融覺得收穫大

2019-12-21 16:01

NBA／拓荒者雙槍連兩場至少砍30分 隊史第2度

2019-12-21 17:31

棒球／三重棒球場嶄新落成 王柏融都說讚

2019-12-21 17:11

NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00

阿布達比網賽／西西帕斯宰約帥爭冠 納達爾讚有企圖心

2019-12-21 12:51

MLB／江少慶棄日選美 想再給自己一次機會

2019-12-21 16:29

NBA／布萊恩當觀眾 楊恩47分難救老鷹崩盤

2019-12-22 10:42

中職／今年機會沒把握 陳琥明年力拚開季一軍

2019-12-21 17:29

NBA／亞歷山大32分創新高 雷霆隊史第3年輕

2019-12-21 17:24

棒球／穀保OB賽眾星雲集 有21位中華隊國手、教練

2019-12-21 16:53

MLB／三年5550萬美元 前塞揚凱柯加盟白襪

2019-12-22 09:42

MLB／藍鳥搶柳賢振 均薪有望超越邦賈納

2019-12-22 07:55

MLB／大都會調整合約 古巴飛彈來季恐剩2成薪

2019-12-22 08:02

NBA／熱火7人得分兩位數 主場輕取尼克

2019-12-21 13:08

NBA／美媒評選近10年最佳運動員 詹姆斯高居榜首

2019-12-21 17:18

中職／王建民和富邦合約仍在談 比照今年客座教練

2019-12-21 16:12

NBA／遭隊友砸球手指骨折 黃蜂菜鳥苦笑：他沒道歉

2019-12-21 16:38

NBA／76人吞3連敗 安比德：打得畏頭畏尾

2019-12-21 23:41

NBA／約柯奇力繳大三元 金塊擒灰狼奪主場5連勝

2019-12-21 13:04

UBA／在台最後一段籃球路 台師大容毅燊盼傳承接班

2019-12-21 15:48

ABL／塔克下半場轟25分 夢想家退富邦勇士

2019-12-21 17:09

MiLB／赴多明尼加一度想哭 陳聖平反省備戰新球季

2019-12-21 16:36

中職／龍隊3年後落腳風城 取得10年球場經營權

2019-12-22 00:03

棒球／穀保OB賽21國手齊聚 熱度直逼傳統名校

2019-12-22 00:08

UBA／雙塔最後一年拚登頂 台師大保不敗金身

2019-12-21 23:58

NBA／單季營破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

MLB／旅外首重自主訓練 林子偉：態度、熱情不能忘

2019-12-21 18:25

MLB／名人堂票選倒數一個月 基特暫保全票

2019-12-22 09:05

MiLB／收了林凱威2雙釘鞋 陳聖平隨學長披蛇袍

2019-12-21 15:30

MLB／客戶頻獲大約 波拉斯快達成10億美元業績

2019-12-22 11:19

SBL／台啤灌醉台銀收5連勝 周俊三點名周伯勳

2019-12-21 22:11

NBA／包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰搶頭香

2019-12-22 10:54

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19

MiLB／鄧愷威巨人新秀排19 看好當後段輪值

2019-12-22 11:00

健美／亞洲職業卡資格賽 全球400好手完成報到

2019-12-21 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top