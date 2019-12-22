NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

76人隊球星安比德（右）完成本季第20度、連續第六場「雙十」，率76人擊敗巫師中止3連敗。 美聯社 分享 facebook

前役敗給獨行俠指出球隊打得畏頭畏尾，76人隊球星安比德（Joel Embiid），22日完成本季第20度、連續第六場「雙十」演出，以21分、13籃板率隊125：108擊敗巫師，終止近期三連敗。

安比德前役賽後不諱言球隊防守表現不佳，且進攻端打得太膽怯，盼大家回歸最簡單的籃球，找回防守專注度。主帥布朗（Brett Brown）22日賽前也點名主控西蒙斯（Ben Simmons），將是突破對方區域防守的最大關鍵。

經過一夜休息後，76人「背靠背」迎戰巫師，此役改善缺失，外線命中率達四成二四，全隊飆進14顆三分球，理查森（Josh Richardson）挹注21分，西蒙斯差兩籃板就能「大三元」，繳14分、11助攻、8籃板。

76人隊次節以19：0攻勢，將領先擴大到23分差，半場休息取得12分領先。第3節最後1分40秒，比爾（Bradley Beal）的外線命中，一度追到4分差，但76人隊第3節結束前連拿4分，再將差距擴大，末節以37：28攻勢，穩穩守成，將主場戰績推進到15勝2負。

比爾此役轟下36分、8籃板、6助攻，可惜仍吞下三連敗，且是近11戰第九敗，湯瑪斯（ Isaiah Thomas）挹注20分。