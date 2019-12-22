NBA／14小時包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰「搶頭香」

讓星戰迷趨之若鶩的佛羅里達州迪士尼樂園星際大戰園區今年開幕，聯盟中的頭號「星戰迷」洛培茲兄弟（Brook Lopez & Robin Lopez），情願犧牲睡眠，14小時往返密爾瓦基和奧蘭多，為了能在全新設施開幕當天嘗鮮體驗。

迪士尼「反抗軍崛起」（Rise of the Resistance）在美國時間12月5日開幕，「星戰迷」洛培茲兄弟早在7月就將日子記下，不過當聯盟公布賽程後，兩人面臨難題，美國時間4日公鹿隊將在底特律對活塞，6日則將返回密爾瓦基主場對快艇。

僅有1天休兵日，但洛培茲兄弟沒有考慮太久。哥哥B.洛培茲（Brook Lopez）說：「我們曾經做過不少瘋狂的事，包括專程飛東京只待1天半，就只為了東京迪士尼，但14小時就為了這僅僅18分鐘的設施？」

洛培茲兄弟輕裝出發，5日凌晨12時25分來到密爾瓦基密爾沃基米契爾將軍機場，且得在5日晚間10時45分搭上回程班機，好趕上隔天清晨的賽前練投，兩人決定包機，並在出發前打點好快速通關和前往迪士尼的交通工具。

洛培茲兄弟在6日凌晨12時26分落地，順利返回密爾瓦基，下一次「快閃」恐怕得等休季，但兄弟倆已經計畫好了，B.洛培茲笑說：「沒錯，時間已經訂下來了。」