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NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00聯合報 記者林宋以情／即時報導

獨行俠波爾辛吉斯。 美聯社
獨行俠波爾辛吉斯。 美聯社
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在上個月西區最佳球員唐西奇（Luka Doncic ）缺陣下，達拉斯獨行俠仍繳出並列公鹿隊的聯盟最佳客場11勝2負戰績，昨日再以117：98痛宰76人隊，長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）歸功板凳深度，無法讓所有人都獲得充足機會，甚至令他有些愧疚。

歐陸連線近日「二缺一」，16日對熱火隊扭傷右腳踝的唐西奇，最快要等到聖誕節後才能歸隊，主帥卡萊爾（Rick Carlisle）說：「你永遠不想失去像唐西奇這樣的球員，他是全方位的球員，我們也希望他盡快歸隊。」

卡萊爾對團隊戰力不擔心，他表示唐西奇是球隊不可或缺的一部分，但在沒有這位未來MVP的情況下，球隊仍能完美執行其他策略，「我們的板凳夠深厚，得以做出不一樣的陣容調整。」

唐西奇缺陣之際，波爾辛吉斯扛起招牌，近五場比賽得分都上看20分，並連續四場完成得分、籃板「雙十」，對76人一役攻下22分和生涯新高18籃板、3阻攻。

聯盟二年級生布魯克洛夫（Ryan Broekhoff）、小柯瑞（Seth Curry）以及克萊柏（Maxi Kleber）都適時從板凳殺出，幫助球隊穩住領先。

「我們最大的優勢就是板凳深度」，波爾辛吉斯指出，球隊有各種武器對付不同戰況，「我甚至覺得有些不好受，我們有這麼多可用之兵，但很多時候卻苦無機會。但我們是支敬業的球隊，因為每個人都做好準備。」

唐西奇波爾辛吉斯76人
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