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NBA／76人吞3連敗 安比德：打得畏頭畏尾

2019-12-21 23:41聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

七六人隊安比德（右）緊盯著持球的獨行俠隊克萊柏。 （美聯社）
七六人隊安比德（右）緊盯著持球的獨行俠隊克萊柏。 （美聯社）
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前一役遭熱火隊斬斷主場十四連勝後，七六人隊昨天繼續在主場出賽，雖然陣中大將安比德猛攻卅三分、十七籃板，無奈隊友火力不足，仍以九十八比一一七敗給少了唐西奇的獨行俠隊，苦吞三連敗。

七六人自上月十八日擊敗騎士隊後，十五場比賽中只輸兩場，不過就在日前敗給籃網隊後，七六人卻連連吞敗，安比德賽後直言，最近球隊打球好像都很害怕。

「我感覺特別是這場比賽，我們打得畏頭畏尾，籃球比賽其實很簡單，就是投籃、傳球、移動，如果你沒有好的機會出手，那就傳給隊友。」安比德說，「我們今晚無法命中投籃，防守端也表現得很糟糕。」

七六人此役團隊命中率僅四成二，進攻火力也都集中在安比德一人身上，除了他之外僅有兩人得分達雙位數，西蒙斯十二分已是團隊次佳成績，也讓七六人只能一路苦追。

安比德繼續說：「我們需要從防守做起，過去兩場比賽我們的防守表現不佳，一切都源於防守，然後才是進攻，我們需要用正確的方式打球。」霍福特也認為球隊在防守端出現問題，「我們讓對手拿到一一七分，這太多了，而且他們還少了唐西奇，這才是最該擔心的問題。」

獨行俠雖少了大將唐西奇，仍靠著團隊多點開花，不讓球隊陷入連敗，小哈德威飆進七顆三分球，拿下全隊最高廿七分，波爾辛吉斯也挹注廿二分、十八籃板，連四場至少廿分、十籃板的表現，賽後他說：「大家在休息室跟比賽中的化學反應都很好，大家全力以赴，沒什麼秘訣。」

福特波爾辛吉斯

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