NBA／湖人對公鹿大戰吸睛全美 創開季以來收視新高

湖人對公鹿創本季收視新高。 美聯社 分享 facebook 昨（20）日湖人作客公鹿賽事，東西區龍頭王見王，比賽張力之高堪稱季後賽前哨戰；兩支強隊較勁，成為本季自開季以來收視最好的一場比賽。

兩隊該役碰頭前戰績皆為24勝4敗，分別位居東、西區龍頭，只要持續保持狀態，可說已預約總冠軍賽對戰組合，因而外界多半視這場雙強對決為總冠軍前哨戰，也因此吸引大批觀眾轉開電視收看比賽。《透納體育》資料顯示，當日轉播該場賽事的體育台TNT，平均收視觀眾高達280萬人，比去年同一日轉播的火箭對熱火之戰，上升了150%。

雖湖人對決公鹿收視率成績亮眼，但NBA本季普遍收視慘淡卻是不爭的事實，傳出NBA高層也著手考慮進行賽程改革。根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，NBA已向各隊提出2021-22賽季的賽制改革方案，內容不外乎縮減例行賽場次，並增加季中錦標賽。

雖加入季中錦標賽的小巧思，讓各界議論紛紛是否對症下藥，快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley），率先對NBA推出季中錦標賽的想法甚感興趣，在個人推特分享聯盟改革消息並表示：「感覺不錯喔。」