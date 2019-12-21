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NBA／華克只拿2分 塞爾蒂克照贏活塞

2019-12-21 11:32聯合報 記者林宋以情／即時報導

塞爾蒂克隊布朗(右)全場攻下26分助隊打敗活塞。 美聯社
塞爾蒂克隊布朗(右)全場攻下26分助隊打敗活塞。 美聯社
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主場擁有10勝1負絕佳戰績，塞爾蒂克在傷兵纏身下，今天面對活塞仍穩紮穩打，儘管明星主控華克（Kemba Walker）手感冰冷，6投盡墨，僅在罰球線上獲2分，不過他單場送出11助攻穿針引線下，攜手前三節就攻下26分的泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），終場114：93輕取活塞。

此役綠衫軍海瓦德（Gordon Hayward）、史馬特（Marcus Smart）、R‧威廉斯（Robert Williams）以及波伊里爾（Vincent Poirier）都缺陣，但綠衫軍半場仍取得12分領先，第三節倒數6分鐘，布朗先放三分球冷箭，隨後再展橫移跳投連下5分，與泰斯（Daniel Theis）、泰托姆聯手打出11：1攻勢，將領先擴大至23分，早早奠定勝基。

菜鳥 G‧威廉斯（Grant Williams）另貢獻生涯新高18分，中鋒康特（Enes Kanter）抓下本季新高18籃板。

活塞隊此役少了因左膝痠痛缺陣的大前鋒葛里芬（Blake Griffin），也讓球隊禁區威力大減，不過主帥凱西（Dwane Casey）對他傷勢樂觀，「他的狀況一天比一天好，並持續復健。」

葛里芬先前才因為左膝痠痛連續缺陣六場，本季至今僅出賽15場，場均16.3分、4.4籃板、3.3助攻，得分和籃板都創下生涯新低，最近一次出賽是對暴龍隊，該役拿下15分、4籃板。

活塞隊佐蒙德（Andre Drummond）繳「雙十」12分、11籃板、6抄截、4助攻，羅斯（ Derrick Rose）14分、4助攻。

活塞葛里芬

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