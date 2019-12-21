NBA／聯盟擬辦季中大賽 冠軍隊每人獲3000萬

NBA擬辦季中大賽？(圖為湖人隊詹姆斯(右)與公鹿隊安戴托昆波) 美聯社 分享 facebook 尚在草擬階段的季中大賽，聯盟為了爭取球團和球員支持，有意將季中大賽冠軍隊獎金提高到每人100萬美元（約台幣3042萬元），盼獎金成為球員拚戰的誘因，進而支持新賽制。

據ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，聯盟有意在12月中旬推動季中大賽，賽制為例行賽中增添小組賽，取成績最佳八隊進八強淘汰賽，未進到八強的隊伍則將獲得五天的休兵，最快希望在2021-2022年球季登場。

聯盟若要推季中大賽，須獲得三分之二球團以及球員工會支持，新賽制每隊平均單季將自82場比賽降為78、79場，極低機率球隊將打83場。

不過目前此計畫並未獲得多數球團支持，球團考量因素包括明星球員的出賽意願，以及例行賽減至78場，意味著球團將損失兩場主場收入（約270萬至400萬美元），季中大賽能否彌補不得而知。

聯盟要如何說服明星球員冒著受傷風險出賽，成為最大難題。特別是目標放在總冠軍的球員，恐怕情願休兵五天，也不要為了獎金拚戰。

儘管聯盟提出冠軍隊伍每人能獲得百萬獎金，但聯盟球員平均年薪900萬美元，超級球星年薪甚至是四至五倍，誘因不高。少了超級球星，賽事無論是張力或者電視收視率、球迷意願也都會跟著降低。

月初此提案就曾遭火箭球星哈登（James Harden）打臉，「當我們是大學生嗎？」塔克（P.J. Tucker）也附議，「你只為了總冠軍拚戰，我不想為了其他而戰。這是某種安慰獎嗎？我不明白，打比賽就是為了總冠軍。」