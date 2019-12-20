NBA／生涯在洛杉磯最高得分 衛少豪取40分掀翻快艇

休士頓火箭隊在今天作客洛杉磯快艇隊主場的比賽中，回到家鄉打球的主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）於親友見證下豪取40分外帶10籃板、5助攻，幫助火箭以122：117擊敗快艇，賽後快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）就表示，當大家都把對戰火箭的專注力放在哈登（James Harden）身上時，很容易就忘記他們還有另外一位MVP。

火箭今天與快艇交手，兩隊「雙星」激盪出激烈火花，快艇雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）聯手拿下59分，不過火箭哈登與衛斯特布魯克手感更是火燙，合力拿下68分，且都繳出雙十成績單。

其中回到家鄉出賽的衛斯特布魯克就拿下加盟火箭後新高的40分，其中包括在比賽最後三分鐘完成追平比數的三分打，隨後哈登更投進超前比數三分球，幫助火箭最終以五分差距擊敗快艇。

「能回到這邊並拿下一場重大的勝利，真的是一件很有趣的事情。」衛斯特布魯克談到拿下在洛杉磯出賽的生涯最高分時說：「身為一支球隊，我們都希望贏得一場高水準的比賽，而他們是一支在主場表現極佳的球隊，所以我們也很謹慎的應戰。」

快艇本季與火箭前三度交手吞下兩敗，前三次都由哈登拿下火箭最高分，不過今天卻遭到衛斯特布魯克狙擊，快艇主帥瑞佛斯說：「當你把很多的專注力都放在哈登身上時，你很容易就會忘了他們還有一名MVP，你必須向他（衛斯特布魯克）致敬，他今天讓我們防不勝防，尤其是在下半場時。」