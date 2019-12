NBA／前隊友爆料安東尼小氣 買背號只給3000美金

安東尼(右)在尼克隊時,僅用3000元向隊友買到7號。 美聯社 分享 facebook 數字在平常看來,在冰冷不過。但在籃球界,甚至NBA,數字代表著背號,有時候這些背號會因為球員的名氣而變得獨一無二。因此背號隊球員而言相當重要,有時甚至得花錢買別人正在使用的背號。

現拓荒者前鋒安東尼(Carmelo Anthony)當初剛加盟尼克時打算改穿7號,因為自己的兒子剛好在五月的7號出生,但當時尼克後衛阿祖布克(Kelenna Azubuike)剛好就穿7號。安東尼為了取的穿該背好的權利,因此出錢購買,而阿祖布克也答應。

不過,最近阿祖布克卻跳出來,爆料安東尼當初給的錢太少。他在昨(19)日轉播勇士作客拓荒者的賽事聊到這件事,表示:「我看過有人花個5萬至10萬美元買個背號,我當時在猜最少也有2萬美元,搞得我很嗨。結果他老兄隔天遞給我一張支票,上面只寫3000元。」

