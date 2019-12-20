NBA／前隊友爆料安東尼小氣 買背號只給3000美金

安東尼(右)在尼克隊時，僅用3000元向隊友買到7號。 美聯社 分享 facebook 數字在平常看來，在冰冷不過。但在籃球界，甚至NBA，數字代表著背號，有時候這些背號會因為球員的名氣而變得獨一無二。因此背號隊球員而言相當重要，有時甚至得花錢買別人正在使用的背號。

現拓荒者前鋒安東尼（Carmelo Anthony）當初剛加盟尼克時打算改穿7號，因為自己的兒子剛好在五月的7號出生，但當時尼克後衛阿祖布克（Kelenna Azubuike）剛好就穿7號。安東尼為了取的穿該背好的權利，因此出錢購買，而阿祖布克也答應。

不過，最近阿祖布克卻跳出來，爆料安東尼當初給的錢太少。他在昨（19）日轉播勇士作客拓荒者的賽事聊到這件事，表示：「我看過有人花個5萬至10萬美元買個背號，我當時在猜最少也有2萬美元，搞得我很嗨。結果他老兄隔天遞給我一張支票，上面只寫3000元。」

"3 grand, that's it?" 😂



Kelenna tells the story of Melo buying his jersey off him on the Knicks pic.twitter.com/mVUEl6LATm — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 19, 2019

阿祖布克當時不算大咖，因此也不敢再跟安東尼討錢，以致最近才將當時隱情全盤托出。