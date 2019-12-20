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NBA／憶年輕頭髮茂密 詹姆斯：現在真是見鬼了

2019-12-20 16:33聯合新聞網 綜合報導

詹姆斯拿自己髮量開玩笑。 歐新社
詹姆斯拿自己髮量開玩笑。 歐新社
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湖人球星詹姆斯（LeBron James）的髮量問題，長久以來都會被外媒當作趣聞題材，詹姆斯也以見怪不怪，這次更自己開起玩笑，大嘆「歲月催髮少」。

美國體育媒體Timeless Sports近期在推特上，張貼一部詹姆斯16歲時縱橫高中賽事的影片，影片中可見詹姆斯年輕時頭髮濃密。影片發布後，詹姆斯本人也分享了該影片，寫道：「小皇帝的任務還沒結束呢！」之後也不忘虧自己：「沒想到我的頭髮就這樣離我而去了。真是見鬼了。」

不只詹姆斯會去注意自己的頭髮，隊友戴維斯（Anthony Davis）之前也在比賽時注意到詹姆斯額頭上方的頭髮亂掉，還特別提醒詹姆斯把頭髮整理好。

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