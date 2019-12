NBA／憶年輕頭髮茂密 詹姆斯：現在真是見鬼了

詹姆斯拿自己髮量開玩笑。 歐新社 分享 facebook

湖人球星詹姆斯(LeBron James)的髮量問題,長久以來都會被外媒當作趣聞題材,詹姆斯也以見怪不怪,這次更自己開起玩笑,大嘆「歲月催髮少」。

美國體育媒體Timeless Sports近期在推特上,張貼一部詹姆斯16歲時縱橫高中賽事的影片,影片中可見詹姆斯年輕時頭髮濃密。影片發布後,詹姆斯本人也分享了該影片,寫道:「小皇帝的任務還沒結束呢!」之後也不忘虧自己:「沒想到我的頭髮就這樣離我而去了。真是見鬼了。」

Young 🤴🏾 on a mission and haven’t stopped! P.S. Can’t believe my hair decided to go Casper on me like this though. “Ghost” 🤦🏾‍♂️. 🤣🤣🤣🤣🤷🏾‍♂️ https://t.co/NTT5rwiBr1