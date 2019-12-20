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NBA／最喜歡的隊友名單 韋德點名這四人

2019-12-20 13:19聯合報 記者毛琬婷／即時報導

韋德(左)與海斯倫。 美聯社
韋德(左)與海斯倫。 美聯社
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熱火隊傳奇球星韋德（Dwayne Wade）近日作客巴恩斯（Matt Barnes）與傑克森（Stephen Jackson）的節目時，談到職業生涯最喜歡的隊友時，韋德列出了四人，不過其中並沒有好友詹姆斯（LeBron James）的名字。

縱橫NBA16個年頭，韋德與不少球員當過隊友，近日他作客節目時談到職業生涯中最喜歡的隊友時，他點名了四個人，第一位是已「高齡」39歲的海斯倫（Udonis Haslem）。

海斯倫2002年在NBA選秀會上落選後，先前往法國聯賽征戰一年，2003年再與熱火簽約，一待就是16個賽季，上賽季結束，原有意與韋德一同退休，最終仍決定回歸賽場。

韋德解釋說：「很顯然每個人都知道UD是我最喜歡的隊友，他是邁阿密先生。他為我省掉許多罰款。」接著他依序再講出心中最愛隊友人選，分別有佛萊（Channing Frye）、瓊斯（James Jones）和豪斯（Eddie House）。

「當你作為聯盟的一位明星球員，你需要依靠這些人，對吧？你可以和他們談所有的事情，他們永遠在那裡，他們會傾聽你的抱怨，並給你一個可以依靠的肩膀。」不過身為韋德的好友之一，詹姆斯卻沒有在韋德的這份名單中。

韋德詹姆斯熱火

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