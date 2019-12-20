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NBA焦點球員- Spencer Dinwiddie (12月20日)焦點球員- Patty Mills (12月20日)

NBA／丁威迪生涯新高41分無用 馬刺主場成功破網

2019-12-20 12:25聯合報 記者毛琬婷／即時報導

籃網丁迪威(右)強攻41分，但仍不敵馬刺。 美聯社
籃網丁迪威(右)強攻41分，但仍不敵馬刺。 美聯社
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布魯克林籃網隊今天作客聖安東尼奧，儘管丁威迪（Spencer Dinwiddie）繳出生涯新高的41分、5助攻，仍不敵團隊多點開花的馬刺隊，以105：118敗下陣來，中止二連勝。

在杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）持續養傷的情況下，籃網靠著丁威迪領軍，努力維持在東區前段班行列中，今天籃網作客聖城，開賽在哈里斯（Joe Harris）、丁威迪連續外線破網下，打出一波12：2的開局，半場打完也都還取得6分領先優勢。

不過易籃後馬刺展開反撲，靠著替補球員米爾斯（Patty Mills）單節獨拿10分帶領下，馬刺在第三節打出33：25的攻勢成功逆轉。

決勝節馬刺再靠著籃網近四分鐘的「進攻荒」再連拿7分，儘管籃網一度追成2分差，貝藍利（Marco Belinelli）、艾德里奇（LaMarcus Aldridge）又接連命中穩住勝果，最終就以13分差逆轉取勝。

馬刺此役12人全員都有得分紀錄，其中六人得分達雙位數，米爾斯攻下全隊最高的27分，艾德里奇20分、10籃板，懷特（Derrick White）13分，德羅展（DeMar DeRozan）12分、4籃板、6助攻。

反觀籃網得分火力僅集中在丁威迪一人身上，艾倫（Jarrett Allen）19分、13籃板次之，天普（Garrett Temple）10分是全隊僅有三位得分達雙位數的球員。

籃網馬刺丁威迪

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