NBA／詹姆斯大三元無用 湖人不敵公鹿吞連敗

湖人詹姆斯(右)擋不住公鹿隊「字母哥」安戴托昆波。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人今天迎回戴維斯（Anthony Davis），詹姆斯（LeBron James）也繳出「大三元」表現，不過仍擋不住公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）猛攻34分、11籃板、7助攻，以104：111敗下陣來，本季首嘗連敗滋味。

戴維斯上一戰因右腳踝扭傷高掛免戰牌，湖人雖靠著詹姆斯和哈沃德（Dwight Howard）各攻下20分，仍以3分差不敵溜馬隊，中斷近期的7連勝及客場14連勝。

今天湖人客場之旅五連戰最終站來到密爾瓦基，上一場因踝傷缺陣的戴維斯歸隊，不過首節詹姆斯與戴維斯手感冰冷，詹姆斯5投盡墨，只靠著罰球拿到2分，戴維斯打滿12分鐘也僅6投中1，兩人共只拿到5分，公鹿也趁勢取得領先，首節打完公鹿以23：17領先湖人。

次節公鹿火力逐漸升溫，首節僅拿5分的安戴托昆波單節獨拿11分，搭配米道頓（Khris Middleton）百分百命中率貢獻8分，一度取得21分的領先優勢，半場打完公鹿領先對手19分。

易籃後湖人試圖振作，在戴維斯單節獨拿15分領軍下，第三節打出35：24的攻勢，將分差縮小至8分差，不過安戴托昆波接獲米道頓助攻合力完成空中灌籃，又將分差擴大至雙位數，儘管湖人此役最火燙的格林（Danny Green）在讀秒階段飆進單場第七顆三分球將分差縮小至5分差，最終仍反撲失利。

戴維斯歸隊首戰就拿到全場最高的36分、10籃板、5助攻、1抄截、3阻攻，詹姆斯則是21分、12籃板、11助攻本季第七次「大三元」演出，格林轟進七顆三分球同樣拿到21分，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也有18分貢獻，無奈板凳球員表現不佳成為勝負分水嶺，兩隊板凳球員得分4：34懸殊差距。