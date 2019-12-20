NBA／2020名人堂候選 布萊恩、鄧肯4人領銜

布萊恩(左)與鄧肯入選2020籃球名人堂。 歐新社 分享 facebook

2020年籃球名人堂候選名單公布，包含「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）、波許（Chris Bosh）等四大巨星都榜上有名，入選名單將在明年2月芝加哥明星賽時公布。

這次的候選名單共有50人，布萊恩、鄧肯、賈奈特及波許是最有名氣的四人，他們四人生涯加起來共獲得13座NBA總冠軍、四座年度MVP、五座FMVP及59次入選明星賽、40次NBA最佳陣容。

2020年籃球名人堂的入選名單將在明年2月在芝加哥舉行的全明星周期間宣布，除了這四人外，馬里安（Shawn Marion）、芬利（Michael Finley）、伊頓（Mark Eaton）和威廉斯（Buck Williams） 都是首度獲得提名。

而在公布候選名單後，波許也在推特上發文表達自己的感謝，他寫道：「這是真正的榮譽，雖然我的職業生涯比我預期的提早結束，這讓我很受傷，但能和我的英雄們一起被提名，這真的是一種很棒的感覺。」湖人官方也在推特上恭喜布萊恩及傳奇教練波特卡（Bill Bertka），恭喜他們入圍。