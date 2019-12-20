NBA／與詹皇當隊友 戴維斯：他是多出色的領袖

詹姆斯(左)與戴維斯為湖人打出佳績。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人本季在新援戴維斯（Anthony Davis）攜手詹姆斯（LeBron James）帶領下，打出24勝4負西區龍頭的開局，近期他接受訪問時暢談加盟球隊與攜手「詹皇」的感想，他誇讚說：「只有你跟他同隊打球後才能真正感受到，意識到他是一名多麼出色的領袖。」

今夏湖人積極補強，用「六換一」的方式從鵜鶘隊換來戴維斯加盟紫金軍團，而他的加入也讓湖人戰力大為提升，本季至今幾乎都維持在西區龍頭的位置。

近日戴維斯接受訪問時談到加入湖人及與詹姆斯一同打球的感想，他認為詹姆斯的籃球智商高的嚇人，這是來到湖人後最大的發現。

戴維斯說：「我知道詹姆斯對籃球有多癡迷，但和他同隊後才感受到他有多認真研究比賽，之前你會聽說過，但只有和他同隊打球才能真正感受到這些，意識到他是一名多麼出色的領袖、多傑出的球員。」

戴維斯認為，儘管詹姆斯將滿35歲，但他仍把自己的身體照顧得很好，每次訓練、備戰、比賽後的恢復及治療都投入大量時間，這些都是要成為隊友才能親眼所見，「我非常欣賞這一點，也盡可能從中學習，希望自己在NBA打拚多年後還能像他一樣，在生涯第17年還打出這樣高的水準。」

而本季戴維斯也將迎來生涯第二次的「耶誕大戰」，湖人將在台灣時間26日上午9時遭遇快艇隊，上演洛城內戰，「我之前只打過一次耶誕大戰，這是一件令人激動的事，雖然有些人會因為比賽錯過與家人過節的機會而不喜歡，但我很興奮能夠在耶誕節打球，我會用賽後剩下的時間陪伴家人。」