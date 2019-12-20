拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

「甜瓜」安東尼被火箭裁人一年後復出，終於在拓荒者找回自我與尊嚴，他表現稱不上完美，但幫助拓荒者重新振作。甜瓜重新證明自己的故事和過程成為 NBA上半季最主要話題，因為這裡頭存在太多媒體和球迷對甜瓜的偏見。

安東尼在拓荒者出賽14場，取得7勝7敗戰績，安東尼場均16.8分、6.1籃板，三分球和投籃命中率都在4成2上下，他成為拓荒者第三得分點，讓傷兵滿營，鋒線、武器不足拓荒者得到最大補充。拓荒者在開季5勝9敗情況下，迫不得已簽下安東尼，無路可退的拓荒者只能玩命「賭」一把，只要34歲安東尼能用、堪用，可以填補拓荒者進攻、得分武器不足，同時進入主要輪換，拓荒者就有機會翻身。

拓荒者在安東尼剛加入後雖然還是吞下3連敗，但接下來卻打出7勝4敗的不錯成績，目前排名已衝上西區第9。 美聯社 分享 facebook

34歲安東尼生涯一直是一名出色進攻球員，擁有多樣進攻武器，背框、面框、中遠距離跳投都是他的專長。在安東尼確定被拓荒者用低薪簽下上場救火之前，他已經被全世界球迷、球評、媒體普遍唱衰，幾乎沒有人看好他能重新在NBA站起來。安東尼是實力派球星，他的基本功和能力還能打出場均15分+6籃板表現，他能成為NBA任何一支球隊的主要替補或主要輪換，狀況起伏、手感不穩肯定正常，即使正處於生涯顛峰華盛頓巫師射手比爾也要公開聲明，「我並不完美，比賽狀況和手感都會有起伏…」。

安東尼是高齡球員，一年多沒有打正規、高強度比賽，他的手感和狀況肯定也會起伏。今年為拓荒者出賽14場，安東尼用4成2三分球命中率，拿出一張17分+6籃板成績單，他正在幫助拓荒者恢復元氣。過去一年多嘲笑安東尼不堪用的酸諷不見，許多偏見和網路評論消失，安東尼正在展現自己能力，幫助拓荒者贏球，重新回到季後賽競爭者行列。

安東尼(右)過去一年沒有正規比賽可打，重回球場後球技不但還在，並打出他近3年來最佳表現，實在是讓人佩服。 美聯社 分享 facebook

面對外在壓力和偏見，克服重重困境，這是老球員最困難的部分。安東尼用實際表現做出回應，不管他會不會成為名人堂球員，過去兩、三年的低迷和種種偏見全部消失，安東尼正在享受比賽，努力贏球，融入拓荒者團隊。

拓荒者目前以12勝16敗回到西區第九，距離西區第八國王12勝15敗只有半場勝差，安東尼發揮自己進攻手段和得分能力，跟著隊友一起奮戰，專業表現敬業態度贏得教練、隊友、球迷一致肯定。

「安東尼的持球、進攻、得分方式讓我們的戰術更有變化，他是對手在防守上的麻煩，他能為球隊創造更多空間和機會，這就是我們需要他持球、投籃的原因」拓荒者後衛里拉德相信安東尼能為球隊帶來最大提升和改變。

拓荒者招牌球星里拉達(右)對安東尼(左)的表現都讚譽有加，事實上甜瓜加入後里拉德的平均得分僅約比上個月少了2分，但換來球隊戰績的快速提升。 美聯社 分享 facebook

跟一名未來籃球名人堂球員一起打球，全力求勝，里拉德感性的說：「安東尼在場上或休息室都能發揮領導作用，他全力以赴的信念和豐富經驗，為我們帶來極大動力，幫助球隊衝出困境」。

NBA每一年都有感人故事，上季主演的是灰狼後衛「飆風玫瑰」羅斯，羅斯今年在活塞繼續他的不死鳥傳奇。湖人中鋒哈沃德臥薪嘗膽，展現非凡態度和全新作風，從不抱怨、努力打球、展現攻防優勢，哈沃德在湖人復活是今年NBA最感動事蹟。

安東尼的故事最特別，他的價值和作用正在拯救拓荒者，他的表現和數據也正在打火箭、雷霆和所有唱衰他的臉。在最多偏見和唱衰聲中復活，安東尼東山再起的故事獨一無二。