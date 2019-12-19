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NBA／今日戰績表 熱火破76人主場升東區第二

2019-12-19 15:26聯合新聞網 整理

熱火眾志成城斷76人開季主場14連勝，戰績也竄升至東區第二。 美聯社
熱火眾志成城斷76人開季主場14連勝，戰績也竄升至東區第二。 美聯社
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NBA今日戰績表

黃蜂 98:100 騎士

暴龍 112:99 活塞

公牛 110:109(OT) 巫師

熱火 108:104 76人

鵜鶘 107:99 灰狼

灰熊 122:126 雷霆

魔術 104:113 金塊

塞爾蒂克 109:103 獨行俠

勇士 112:122 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 爵士 vs. 老鷹

09:00 湖人 vs. 公鹿 (緯來體育台)

09:30 籃網 vs. 馬刺

11:30 火箭 vs. 快艇 (Eleven Sports1、愛爾達體育1台)

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