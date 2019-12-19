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NBA／落後18分大逆轉 公牛延長賽1分退巫師

2019-12-19 12:39聯合報 記者曾思儒／即時報導

公牛延長賽驚險擊敗巫師，鄧恩(右)與瓦倫坦(左)開心慶賀。 美聯社
公牛延長賽驚險擊敗巫師，鄧恩(右)與瓦倫坦(左)開心慶賀。 美聯社
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第四節最多落後18分，公牛隊今天碰巫師隊展現韌性，正規賽末先扳平比數，延長賽最後9.1秒再靠卡特（Wendell Carter Jr.）上籃放進超前分，硬是以110：109險勝，賞給巫師近6戰的第5敗。

巫師第四節8分21秒時還以93：75領先，但公牛由卡特灌籃帶動反撲，拉文（Zach LaVine）的發揮率隊打出21：3攻勢，正規賽最後5.5秒追到96：96平手；比爾（Bradley Beal）倒數1秒的跳投雖讓巫師取得領先，但拉文最後又被犯規，他站上罰球線頂住壓力，2罰都把握，讓比賽以98：98進入延長賽。

薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）的外線破網讓公牛延長賽得分先開張，但巫師伯坦斯（Davis Bertans）很快回敬三分球，兩隊分數持續拉鋸；最後52.5秒湯瑪斯（Isaiah Thomas）兩罰俱中後巫師還取得109：106優勢，但公牛有卡特挺身而出，他先把握兩罰，最後9秒再放進超前球，比爾則是再次錯過「絕殺」機會，讓公牛驚險以1分差帶走勝利。

公牛馬卡南（Lauri Markkanen）攻下全場最高31分。 美聯社
公牛馬卡南（Lauri Markkanen）攻下全場最高31分。 美聯社
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公牛馬卡南（Lauri Markkanen）攻下全場最高31分，拉文24分，卡特全場9分就有4分集中再最後1分鐘，曾效力巫師的薩托蘭斯基對上前東家也貢獻17分。

伯坦斯26分是巫師最佳，比爾貢獻22分但19投僅4中，包括9投僅中1的三分球。

巫師公牛卡特

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