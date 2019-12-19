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NBA／安比德回歸沒用 熱火賞76人主場首敗

2019-12-19 11:28聯合報 記者曾思儒／即時報導

巴特勒(右)本季第2次回到前東家費城，終於率熱火攻破76人主場不敗金身，賽後也與...
巴特勒(右)本季第2次回到前東家費城，終於率熱火攻破76人主場不敗金身，賽後也與安比德相擁。 美聯社
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熱火隊從開季累積主場11連勝的不敗之身，在上周被湖人隊終結，今天拿76人隊開刀，在納恩（Kendrick Nunn）和阿德巴約（Bam Adebayo）聯手49分領軍下，以108：104賞給76人吞下本季主場首敗，並且終結主場14連勝。

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）在前一戰因身體不適缺陣，球隊以20分之差慘敗給籃網隊，五連勝告終，今天安比德回歸卻沒能守住主場全勝，球隊在首節雖取得29：19領先，但半場結束反以48：56落後；比賽最後25.5秒靠哈里斯（Tobias Harris）外線破網追到104：106，納恩12.7分又錯過兩罰，但76人內線大將霍福特（Al Horford）4.8秒的超前外線也沒把握，阿德巴約在剩下1.5秒穩穩罰進兩球，賞給76人二連敗。

納恩攻下全場最高26分，剛獲得上周東區最佳球員的阿德巴約也贊助23分、9籃板，搭配羅賓森（Duncan Robinson）15分和巴特勒（Jimmy Butler），聯手迎接本季第20勝；76人以安比德22分、19籃板最佳，哈里斯20分，西蒙斯（Ben Simmons）和理查森（Josh Richardson）各17分。

這是兩軍本季第二度交手，也是巴特勒第二次回到費城；他在上季從灰狼隊被交易到76人，打了55場比賽，繳出平均18.2分表現，助隊在季後賽首輪擊敗籃網隊，但在東區準決賽驟死戰敗給最後奪下總冠軍的暴龍隊。

休季期間，巴特勒以4年1億4200萬美元合約加入熱火，熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）表示，巴特勒已經和球隊完全融合，「我帶過很多像巴特勒這樣的球員，對勝利和求勝過程非常重視，且極具競爭力。他是一名偉大的球員，我們也需要這這樣的球員，能夠融入我們的文化和體系。」

76人巴特勒熱火

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