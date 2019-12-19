NBA／鵜鶘延長賽吞13連敗 教頭喊裁判誤判

鵜鶘吞下隊史最長的13連敗，教頭簡崔（Alvin Gentry）認為裁判誤判影響比賽。 美聯社 分享 facebook

鵜鶘隊昨天在延長賽不敵籃網隊，吞下隊史最長的13連敗，教頭簡崔（Alvin Gentry）認為裁判誤判影響比賽，讓球隊錯失在正規賽就結束比賽的機會。

簡崔指的誤判是正規賽尾聲兩隊以93：93平手時，籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）於最後3秒在24秒進攻時間結束前後撤步外線出手，球沒碰到籃框，該是24秒違例，但裁判指球有碰到籃框，儘管鵜鶘後衛鮑爾（Lonzo Ball）掌握到最後防守籃板，鵜鶘想絕殺也沒有足夠時間。

最終鵜鶘在延長賽以101：108吞敗，讓簡崔對正規賽最後的誤判更不滿，稱球隊應該有2.7秒執行最後一擊，「我要求他們看重播3次，但他們回覆球有碰到籃框，而這只要花5秒就知道並沒有。」他接續說，每個人都看到球並沒碰框，「我不知道他們為何不重播，我也不知道這作法是否正確，但我認為在比賽最後，或是這樣的情況，就該看重播。」

主裁判史考特（Kevin Scott）在該場比賽報告中表示，裁判很確定球有碰框，且當時狀況不允許看錄影重播，因為轉換球權當下並非死球狀態。

鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）和英格倫（Brandon Ingram）當下都有點一頭霧水，也沒得到解釋，但球隊延長賽吞敗已成結果，只好期盼能在客場4連戰中盡早迎接勝場。