親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

曾嘆「當醫生豬狗不如」 台大名醫挨告耗11年獲判無罪

逼跳舞孩子抽菸？ 維也納國家芭蕾學院的虐童訓練

運動筆記初馬留下的那1分鐘！2019台北馬拉松之如何跑台北馬不變胖
健行筆記【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山【池有、品田】武陵二秀
NBA焦點球員- Lauri Markkanen (12月19日)焦點球員- Pascal Siakam (12月19日)

NBA／鵜鶘延長賽吞13連敗 教頭喊裁判誤判

2019-12-19 10:14聯合報 記者曾思儒／即時報導

鵜鶘吞下隊史最長的13連敗，教頭簡崔（Alvin Gentry）認為裁判誤判影響...
鵜鶘吞下隊史最長的13連敗，教頭簡崔（Alvin Gentry）認為裁判誤判影響比賽。 美聯社
分享

鵜鶘隊昨天在延長賽不敵籃網隊，吞下隊史最長的13連敗，教頭簡崔（Alvin Gentry）認為裁判誤判影響比賽，讓球隊錯失在正規賽就結束比賽的機會。

簡崔指的誤判是正規賽尾聲兩隊以93：93平手時，籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）於最後3秒在24秒進攻時間結束前後撤步外線出手，球沒碰到籃框，該是24秒違例，但裁判指球有碰到籃框，儘管鵜鶘後衛鮑爾（Lonzo Ball）掌握到最後防守籃板，鵜鶘想絕殺也沒有足夠時間。

最終鵜鶘在延長賽以101：108吞敗，讓簡崔對正規賽最後的誤判更不滿，稱球隊應該有2.7秒執行最後一擊，「我要求他們看重播3次，但他們回覆球有碰到籃框，而這只要花5秒就知道並沒有。」他接續說，每個人都看到球並沒碰框，「我不知道他們為何不重播，我也不知道這作法是否正確，但我認為在比賽最後，或是這樣的情況，就該看重播。」

主裁判史考特（Kevin Scott）在該場比賽報告中表示，裁判很確定球有碰框，且當時狀況不允許看錄影重播，因為轉換球權當下並非死球狀態。

鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）和英格倫（Brandon Ingram）當下都有點一頭霧水，也沒得到解釋，但球隊延長賽吞敗已成結果，只好期盼能在客場4連戰中盡早迎接勝場。

鵜鶘籃網

延伸閱讀

延長賽不敵籃網 鵜鶘13連敗續寫最慘紀錄

NBA／威廉森投籃訓練 鵜鶘：沒特定回歸日期

12連敗破紀錄 鵜鶘明戰籃網拚止敗

NBA／12連敗隊史最長 鵜鶘士氣還沒垮

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

NBA／詹姆斯表現太驚人 字母哥：他是外星人

2019-12-19 09:15

NBA／復出一場再成傷兵 柯利繼續缺戰

2019-12-19 08:26

NBA／湖人不輪休 瑞佛斯：都是詹姆斯說了算

2019-12-18 21:48

貫穿三世代 快艇能成為宇宙級戰艦嗎？

2019-12-18 17:53

NBA／安比德回歸沒用 熱火賞76人主場首敗

2019-12-19 11:28

NBA／羅瑞本季首繳大三元 暴龍將士用命力拔活塞

2019-12-19 11:23

NBA／太陽艾頓回歸無用 快艇教頭歸功威廉斯

2019-12-19 00:13

NBA／波格登致勝一擊 沙波尼斯：我們都相信他

2019-12-19 00:13

NBA／遭禁賽25戰歸隊 太陽狀元中鋒以為來到足球場

2019-12-18 19:09

NBA／獲過去十年最具代表肯定 勇士慶賀照獨漏KD

2019-12-18 18:20

NBA／爵士雙槍聯手開轟 主場力壓魔術奪3連勝

2019-12-18 18:16

NBA／快艇三劍客合砍64分 艾頓復出太陽仍吞敗

2019-12-18 18:12

NBA／福克斯重歸無用 蒙克第四節飆分滅國王

2019-12-18 18:10

NBA／美媒評選10年間最佳運動員 詹姆斯不負眾望

2019-12-18 17:55

NBA／球衣沒紮算延誤比賽 保羅檢舉效應延燒

2019-12-18 16:20

NBA／阿德巴約全能身手 德拉基奇讚像大號格林

2019-12-18 15:12

NBA／今日戰績表 快艇3人破20分輕取太陽

2019-12-18 15:03

NBA／湖人末節失準星 詹皇：球運不在這裡

2019-12-18 14:32

NBA／湖人戰術似曾相識 溜馬教頭不意外

2019-12-18 14:05

NBA／伯坦斯成交易熱門 巫師總管：我們想要留人

2019-12-18 13:54

NBA／楊恩砍42分成空響 老鷹遭尼克痛宰

2019-12-18 12:44

NBA／延長賽不敵籃網 鵜鶘13連敗續寫隊史最慘

2019-12-18 12:23

NBA／唐西奇恢復佳 達拉斯媒體駁斥假新聞

2019-12-18 12:12

NBA／威廉森投籃訓練 鵜鶘：沒特定回歸日期

2019-12-18 11:35

NBA／戰績持續低迷 傳鵜鶘甩賣主控哈勒戴

2019-12-18 11:13

NBA／詹姆斯兩罰失手 溜馬斷湖人客場14連勝

2019-12-18 10:42

NBA／前總裁史坦腦溢血 動刀情況不樂觀

2019-12-18 10:04

NBA／淡淡的哀傷 八村壘傷腹股溝至少缺陣5場

2019-12-18 09:05

NBA／戴維斯腳踝扭傷 挑戰客場15連勝休兵

2019-12-18 08:23

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00
看更多

熱門文章

貫穿三世代 快艇能成為宇宙級戰艦嗎？

2019-12-18 17:53

NBA／獲過去十年最具代表肯定 勇士慶賀照獨漏KD

2019-12-18 18:20

NBA／美媒評選10年間最佳運動員 詹姆斯不負眾望

2019-12-18 17:55

NBA／湖人戰術似曾相識 溜馬教頭不意外

2019-12-18 14:05

NBA／唐西奇恢復佳 達拉斯媒體駁斥假新聞

2019-12-18 12:12

NBA／快艇三劍客合砍64分 艾頓復出太陽仍吞敗

2019-12-18 18:12

NBA／湖人末節失準星 詹皇：球運不在這裡

2019-12-18 14:32

網球／哥倫比亞表演賽遭取消 費德勒崩潰痛哭

2019-12-18 15:30

MLB／18年前「終生洋基迷」 柯爾：我現在來了

2019-12-19 08:01

NBA／阿德巴約全能身手 德拉基奇讚像大號格林

2019-12-18 15:12

MLB／不尋常棒球生涯 洛磯官網刊長文憶曹錦輝

2019-12-19 08:47

MLB／江少慶小聯盟約加盟老虎 附帶春訓邀約

2019-12-19 07:03

NBA／湖人不輪休 瑞佛斯：都是詹姆斯說了算

2019-12-18 21:48

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

NBA／延長賽不敵籃網 鵜鶘13連敗續寫隊史最慘

2019-12-18 12:23

NBA／楊恩砍42分成空響 老鷹遭尼克痛宰

2019-12-18 12:44

MLB／被稱松井接班人 筒香披光芒球衣謙虛以待

2019-12-18 12:10

NBA／遭禁賽25戰歸隊 太陽狀元中鋒以為來到足球場

2019-12-18 19:09

NBA／詹姆斯表現太驚人 字母哥：他是外星人

2019-12-19 09:15

撞球／張榮麟世界9號球賽奪亞軍 柯秉中登球王

2019-12-18 11:44

MLB／瑞登不選道奇原因：太過「好萊塢了」

2019-12-18 15:55

NBA／波格登致勝一擊 沙波尼斯：我們都相信他

2019-12-19 00:13

萬金石最強市民飆5K 300名高手決戰新莊田田圈

2019-12-18 21:44

U18明日之星／劉致榮入教練團 郭泓志拚全壘打大賽

2019-12-18 17:32

MLB／待太空人兩年 柯爾：沒看過違法偷暗號

2019-12-19 08:07

日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

2019-12-19 07:00

SBL／維克打2場就掰 裕隆找來前夢想家基恩

2019-12-18 17:56

NBA／復出一場再成傷兵 柯利繼續缺戰

2019-12-19 08:26

中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選

2019-12-19 07:00

高球／高協推雅妮復活計畫 盼送微笑球后進奧運

2019-12-18 18:08

少棒／建立內角球武器 郭泓志：只能靠苦練

2019-12-18 19:32

MLB／瑞登未赴白宮解秘 笑稱是報復川普放鴿子

2019-12-18 15:59

NBA／爵士雙槍聯手開轟 主場力壓魔術奪3連勝

2019-12-18 18:16

NBA／太陽艾頓回歸無用 快艇教頭歸功威廉斯

2019-12-19 00:13

少棒／外號不死鳥 郭泓志：受傷就想辦法回來

2019-12-18 18:30

游泳／抗癌泳將池江璃花子出院 目標2024巴黎奧運

2019-12-18 13:55

MLB／紅雀網羅南韓金廣鉉 藍鳥簽下日投山口俊

2019-12-19 00:13

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-18 20:00

爆米花／姜建銘猛打賞 安永鮮物率先10勝保龍頭

2019-12-18 21:22

MLB／生涯最後一搏？坎普與馬林魚簽小聯盟約

2019-12-19 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top