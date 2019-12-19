NBA／詹姆斯表現太驚人 希臘怪物：他是外星人

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）月初才剛歡度25歲生日，明天要交手的湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）月底則是要滿35歲，且近年仍能主宰戰局，身手讓年輕近10歲的「希臘怪物」讚嘆不已。

「這很瘋狂，顯然的，對我來說，下個10年仍能維持高檔表現就是我的目標之一，但他這個月就要35歲了，還是有如此表現，而且打得那麼聰明。」今天練習後受訪的安戴托昆波說，詹姆斯的能力讓人讚嘆，「但他是詹姆斯，他很不同，他是個外星人，所以你會有如此期待，但真的是太瘋狂了。」

公鹿和湖人目前分居聯盟東區和西區龍頭，戰績也是一模一樣的24勝4敗，交手前剛好都中斷近期連勝，明天首度交鋒成耶誕節前的話題之戰。

身為上一季聯盟MVP得主，「希臘怪物」本季平均繳出31.7分、12.8籃板和5.3助攻，「小皇帝」平均10.6助攻則居聯盟首位，每場平均還有25.9分和7.4籃板，且根據《ESPN》的數據資料，詹姆斯球員效率26.8，高居35歲以上球員史上第2佳，僅次於1999到2000球季馬龍（Karl Malone）的27.1。

公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也說，詹姆斯在聯盟成就驚人，是名非常特別的球員，現在又有同樣天賦滿滿的戴維斯（Anthony Davis）加入，明天交手會是自家球隊很好的挑戰和檢驗時刻。