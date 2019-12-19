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棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

今年夏天，當眾家明星自行決定要投往哪一座城市，保羅卻是一名像是身不由己的男主角，從休士頓北漂到奧克拉荷馬市，去演接一齣意外的劇本。雖然同時涉入此一交易案的衛斯布魯克也不一定能決定自己的去處，但相比之下，衛斯布魯克可說是往上升級，和哈登聯手之後，提昇了爭冠實力和可能性，而保羅卻是來到一個冠軍乾旱持續的荒蕪城市，一切得重新打起。

在這宗交易案的初期，除了未來的選秀權之外，沒人覺得雷霆賺到什麼，還得扛下一個34歲老將的鉅額薪資。而在當年青春無敵的雷霆四少全數離開之後，奧克拉荷馬市已經成了近十年來最多MVP出走的城市。雷霆始終留不住自家的主力球星，年紀已大的保羅眼看也不可能在剩下的生涯打下MVP獎座，這樣的雷霆除了重建之外似乎已別無去路。

保羅被換到雷霆是身不由己，曾經的海上空中霸權都已是過眼雲煙；雷霆也是迫不得已的抉...
保羅被換到雷霆是身不由己，曾經的海上空中霸權都已是過眼雲煙；雷霆也是迫不得已的抉擇，將最後一位有希望帶領球隊奪冠的自家球星送了出去。 美聯社
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對於保羅這位男主角來說，沒有太多人期待他這一季的演出，而轉進小市場球隊之後，他受關注的程度也大幅下滑，甚至被視為從此過氣的大牌明星：拿著過高的片酬，卻無法創造出應有的票房。雖然當年他也是從小市場的紐奧良起家，一路打進大城市，還曾在菜鳥球季因為卡崔娜風災的關係，帶領黃蜂在奧克拉荷馬市出賽，但13年後再回到這裡，一切可說人事已非，他自己也是盛年難重來。

在這樣的困境之下，媒體上還不斷傳出對他不利的消息和評價。許多人猜測著這宗交易案背後的原因時，常把保羅描繪成火箭的毒瘤，說他和哈登爭老大，兩人關係降到冰點，讓原本答應保羅不會交易他的總經理莫雷必須出手處理。也有球員爆料說沒人想和作風強勢的保羅打球，不只是因為他的領導風格，還因為他常說話刺激隊友，甚至常在場上盤球拖到最後一刻，才把球傳給其他人。他自己省掉一個失誤，卻只留一兩秒的時間給隊友倉促出手。

保羅(左)跟哈登(右)曾聯手將火箭帶上頂峰，很可惜連兩年在季後賽敗在勇士手裏，讓...
保羅(左)跟哈登(右)曾聯手將火箭帶上頂峰，很可惜連兩年在季後賽敗在勇士手裏，讓球隊不得不將兩人拆夥，不好的傳聞也跟著而來。 美聯社
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就連前幾天，保羅提醒裁判吹判灰狼拖延比賽而獲得罰球機會那一場球，也是餘波盪漾，被人拿來作負面文章。不只雷霆「疑似」在後來的比賽中被吹罰兩次拖延比賽，還有一位名叫東尼．布拉德斯的裁判在沒有雷霆出賽的比賽中，響哨警告尼克球員培頓。那時培頓在對手金塊哈里斯罰球時進場，由於他邊走邊把球衣紮進去，結果被布拉德斯吹哨，轉播單位錄到裁判說了一句話：「要怪要怪保羅吧!」

即使保羅把老將的經驗值演繹得很好，也幫助球隊贏球，但比起以前，他似乎更難得到正面的評價，這一點對他來說其實不太公平。做為球隊主控和看板球星，保羅一直以來都必須扮演場上指揮官和休息室領導者的角色，面對每一個不同的隊友，很難做到面面俱到。一旦有人不滿，或是場內外出現狀況，保羅立刻就會成為最顯眼的箭靶。

其實保羅到了雷霆，依舊努力把自己的效益發揮到最大值。本季26場比賽，保羅還能輸出場均16.2分6.3助攻1.7抄截的表現，同時他能上場超過30分鐘，開賽至今仍未缺賽。雖然這依舊不能是MVP等級的頂尖表現，也和他生涯的平均數據有一段距離，但考量到他的年紀和上一季的健康情況，加上雷霆現有的人手，這樣的開季成績已經不容易了。

保羅已經34歲，本季還是他近10年來所有隊友中戰力最差的一次，能打出目前的成績已...
保羅已經34歲，本季還是他近10年來所有隊友中戰力最差的一次，能打出目前的成績已是相當難得。 美聯社
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而原本被視為本季前途黯淡的雷霆，目前在最新的全聯盟戰力排名榜上居然能守在前16名，還以12勝14敗排在西區第7名。雖然一樣不是什麼驚人的戰績，勝率也並未過半，但這樣的成績已經是出乎意外的好了。畢竟最近這幾年，雷霆就像是陪公子打球，全隊支撐著衛斯布魯克衝刺個人的大三元成績，其間的主攻體系又是以衛斯布魯克為絕對核心，在瞬間少了他和另一主力喬治之後，雷霆的戰力可說是當場空了一大半。在幾乎空心的情況下，只填上保羅這樣一個年紀老大的矮小控衛，球隊居然還沒有立刻摔到後段班去，保羅的努力確實不容忽視。

在交易案確定之後，許多人都預期保羅只會過水一下，馬上就會被交易出去。畢竟雷霆看起來就像是個進入重建的球隊，而不是有實力爭冠的隊伍，留著高薪老將的保羅，既浪費薪資空間也阻礙新秀發展，必須拿他去換來更多重建籌碼。但也有人認為以他剩下的三年1億2400萬超大型合約（本季3800萬，接下來兩季8500萬），能夠承接的下家球隊不多，有興趣的球隊也會觀望一季，等到下季之後再出手，好減輕可能的風險及負擔，所以保羅本季將會是雷霆丟不掉的燙手山芋。

雷霆本季很難將保羅交易出去，只能期待總教練唐納文善用保羅的老將經驗，幫助隊中年輕...
雷霆本季很難將保羅交易出去，只能期待總教練唐納文善用保羅的老將經驗，幫助隊中年輕後衛亞歷山大快速進步。 美聯社
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目前看來，後者比較有可能發生，因為原本可能的下家球隊已經紛紛出局。像是之前傳出熱火對保羅有極高的興趣，要為巴特勒補上一名大球星，但開季19勝7敗的熱火已經打出優越的隊型和戰績，新秀控衛納恩也已展現潛力，加上重視球隊文化的巴特勒很滿意現狀，熱火已沒有必須花大錢補強，冒險再加一個保羅去和新秀搶位置，去和新老大爭主導權，打壞既有的化學效應。

NBA開打九週，目前排在各分區前八名的球隊，仍有三支勝率未過半，所以看來有機會打進季後賽的球隊還很多，也因此在季中交易市場上，哪些球隊會是賣家或是買家，情勢還不算明朗。雖然雷霆目前還排在第七，但他們仍不太可能就此成為市場上的買家，出脫保羅仍是最合理的盤算。只是隨著各隊戰情的走勢，明年2月6日的季中交易截止之前，雷霆恐怕還是無法完成交易。在這種雙方都身不由己的情況下，也許雷霆和保羅反而會繼續打出令人驚奇的戰績也不一定。

保羅雷霆

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
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