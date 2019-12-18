NBA／湖人戰術似曾相識 溜馬教頭不意外

溜馬教頭麥克米蘭曾與湖人教頭佛蓋爾共事過，這是他們能中斷對手客場14連勝的原因嗎？ 美聯社 分享 facebook

曾經在同個教練團互相合作，溜馬總教練麥克米倫（Nate McMillan）今天率隊以105：102擊敗佛蓋爾（Frank Vogel）領軍的湖人隊，並且中斷湖人客場14連勝。

麥克米倫透露，針對湖人情蒐時，看比賽影片常有「既視感」，許多戰術都似曾相識，許多執行戰術的喊法自己也不陌生，畢竟他和佛蓋爾過往就在溜馬共識過3個球季。

「很多時候，事情會隨我們一起移動，所以他們會做一些他在這也會做的事，也會做一些他在這時也想做的事。」麥克米倫說。

佛蓋爾執教溜馬時期，球隊勝率達5成8，6季內有5季闖季後賽，還曾率隊連兩年打進分區決賽，麥克米倫就是他2013年找來的左右手；2016年佛蓋爾遭「大鳥」柏德（Larry Bird）開除，麥克米倫就接下兵符，佛蓋爾則是率領魔術隊兩個球季後成為紫金軍團教頭。

湖人本季打出亮眼表現，賽前24勝3敗是聯盟最佳，但今天在戴維斯（Anthony Davis）踝傷缺陣下錯失客場15連勝機會，下戰將和東區龍頭公鹿隊正面碰頭。

湖人讀秒階段有追平比數機會，但朗多（Rajon Rondo）大號外線沒把握，他說：「我們想讓哈沃德（Dwight Howard）為詹姆斯（LeBron James）做出空檔，但這個戰術沒執行的很好，而我得到想要的空檔，只是沒有進球。」