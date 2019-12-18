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NBA／延長賽不敵籃網 鵜鶘13連敗續寫隊史最慘

2019-12-18 12:23聯合報 記者曾思儒／即時報導

鵜鶘歷經延長賽還是不敵籃網，隊史最長連敗推進到13場。 美聯社
鵜鶘歷經延長賽還是不敵籃網，隊史最長連敗推進到13場。 美聯社
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鵜鶘隊今天一度看到止敗機會，但籃網隊艾倫（Jarrett Allen）在讀秒階段的追平灌籃讓鵜鶘奪勝希望破滅，最終在延長賽以101：108讓出主場勝利，隊史最長連敗累積到13場。

鵜鶘過去曾有兩次11連敗紀錄，但在日前敗給魔術隊後，以12連敗締造難堪新猷；明天將進行客場4連戰，今天先在主場面對籃網，想要尋求止敗機會，首節也和籃網21：21戰平，儘管第二節只拿14分，鵜鶘靠第三節29：19分攻勢，反帶著64：61領先進入第四節。

在後衛哈勒戴（Jrue Holiday）領軍下，鵜鶘在第四節一度取得7分優勢，但籃網先追平再超前，兩隊進入拉鋸戰；正規賽最後56秒，哈勒戴爆扣還造成犯規，完成「3分打」後助隊取得93：91領先，但籃網暫停後第一波攻勢就由艾倫灌進追平分，之後兩隊各一次的外線機會都沒把握，93：93進入延長賽。

近況正好的籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）延長賽連投帶罰先下4分，奠定籃網領先，最後1分06秒再上籃放進保險分，最終率籃網以108：101賞給鵜鶘本季第22場敗仗。

鵜鶘目前只拿6勝，前一次嘗到勝利滋味已經是上月22日出戰太陽隊，今天英格倫（Brandon Ingram）貢獻22分、10籃板，哈勒戴也贊助21分，無法幫助球隊止敗。

丁威迪攻下全場最高31分，艾倫12分、14籃板，哈里斯（Joe Harris）也為籃網攻下24分，辛苦收下客場勝利。

鵜鶘雖再吞敗場，還是有好消息，選秀「狀元」威廉森（Zion Williamson）在10月動刀進行右膝關節鏡手術後，近期已進行投籃訓練，不過教頭簡崔（Alvin Gentry）仍說，威廉森復健進度雖好，仍沒確切的復出時程表。

籃網鵜鶘

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