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NBA／詹姆斯兩罰失手 溜馬斷湖人客場14連勝

2019-12-18 10:42聯合報 記者曾思儒／即時報導

詹姆斯貢獻20分、9籃板和9助攻，但8罰僅中4，三分球更是6投盡墨，還出現全隊最...
詹姆斯貢獻20分、9籃板和9助攻，但8罰僅中4，三分球更是6投盡墨，還出現全隊最多5失誤，湖人遭溜馬中斷客場14連勝。 美聯社
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湖人隊的客場連勝紀錄，今天遭溜馬隊終結，儘管湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和哈沃德（Dwight Howard）各攻下20分，但在第四節末卻錯失4罰機會，讓波格登（Malcolm Brogdon）扮演溜馬奪勝功臣，助隊以105：102險勝，紫金軍團的7連勝、客場14連勝一併告終。

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）因右腳踝扭傷，今天掛免戰牌，他的場均27.4分、9.3籃板和2.6阻攻都是湖人最佳，但前一戰碰老鷹隊時扭傷，今天賽前確定缺席，先發位置由達德利（Jared Dudley）頂上。

少了戴維斯的湖人，和溜馬陷入拉鋸戰，首節只以28：24領先，半場結束也只取得52：50的些微優勢；第三節溜馬反超，領先兩度達到9分，不過湖人在哈沃德、布萊德利（Avery Bradley）發揮下先追平，三節打完以76：78落後。

決勝節詹姆斯和強攻禁區搶分，在剩下3分28秒時助攻給哈沃德，在第一時間爆扣後助隊取得100：95領先，但波格登外線破網先助溜馬追近差距，詹姆斯與哈沃德連續4罰又失手，波格登切入進球後比分追平，剩下36秒時他又切入放進超前球，隊友沙波尼斯（Domantas Sabonis）最後兩罰雖只中1，但湖人最後兩波外線出手沒把握，包括朗多（Rajon Rondo）最後2秒的追平機會，讓溜馬驚險留下主場勝利。

詹姆斯貢獻20分、9籃板和9助攻，但8罰僅中4，三分球更是6投盡墨，還出現全隊最多5失誤；替補上陣的哈沃德10次出手都把握，繳出本季新高20分，但3次罰球機會都失手，亮眼表現沒能換成勝場數。溜馬沙波尼斯26分、10籃板都是全場最高，透納（Myles Turner）16分，第四節表現亮眼的波格登也贊助14分。

湖人前一戰擊敗老鷹隊後，24勝3敗戰績追上東區龍頭公鹿隊；公鹿昨天不敵獨行俠隊、18連勝告終，但湖人今天挑戰客場15連勝失利，以24勝4敗戰績再度和公鹿並列；東、西區戰績最佳的兩支隊伍將於台灣時間21日正面對決，由公鹿扮演東道主。

湖人溜馬哈沃德

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