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NBA／淡淡的哀傷 八村壘傷腹股溝至少缺陣5場

2019-12-18 09:05聯合報 記者曾思儒／即時報導

今年NBA選秀會第一輪獲得巫師會青睞的日籍球星八村壘（Rui Hachimura），菜鳥球季獲得重用，但卻因昨天和隊友的碰撞意外至少缺陣5戰，讓巫師再損戰力。

巫師昨天出戰活塞隊，八村壘第二節讀秒階段爭搶防守籃板時遭隊友邦加（Isaac Bonga）踢出的腳擊中鼠蹊部，當場就倒地不起，最終只留下出賽17分鐘，7分、2籃板成績就提前退場，連續兩位數得分場次停在8場。

巫師球團今天宣布，八村壘腹股溝的傷勢至少會缺席5場，等球隊結束客場之旅回到華盛頓後再做進一步評估。

巫師昨天雖以133：119擊敗葛里芬（Blake Griffin）和佐蒙德（Andre Drummond）都缺席的活塞，本季成績也僅8勝17敗，東區排名倒數第4，明天主場迎戰公牛隊後就要展開客場4連戰，台灣時間27日再次和活塞交手後才會返回華盛頓。

身為日本第一位首輪選秀被挑中的球員，八村壘菜鳥球季場均有13.9分和5.8籃板成績，12月更是每場比賽都達兩位數，包括對快艇隊時轟下生涯新高30分，無奈狀況正好卻進入傷兵名單，加入沃爾（John Wall）、布萊恩（Thomas Bryant）和華格納（Moritz Wagner）行列。

巫師活塞選秀

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