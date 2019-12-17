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NBA／落後25分逆轉勝 衛少曝贏球祕訣

2019-12-17 19:37聯合報 記者林宋以情／即時報導

衛斯特布魯克。 美聯社
衛斯特布魯克。 美聯社
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前次交手遭馬刺二度延長撂倒，火箭隊17日再度碰上馬刺隊不願重蹈覆轍，在落後多達25分情況後來居上，攻下全隊最高「雙十」31分、10籃板的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表示，贏球勝在心態，得比對手渴望勝利。

火箭隊12月5日對馬刺在22分領先下，遭馬刺隊逼入兩度延長逆轉，該役哈登正規賽一次灌籃誤判，但聯盟最終並未同意火箭的重賽要求，也讓火箭重將誓言此役復仇，109：107險勝馬刺。

這是火箭隊隊史20年來最大分差逆轉勝，過去最大分差是1972年12月17日對騎士隊一役，該役上演28分逆轉。

「很多時候你得比其他球隊更渴望」，衛斯特布魯克表示，贏球心態決定一切，「就是這麼簡單，戰術或投籃都沒辦法改變。」

火箭隊態度在下半場防守端展現，控制馬刺隊下半場僅拿下35分，命中率從上半場的五成七四下滑至兩成六七，加上哈登下半場獨拿19分，助火箭隊反撲成功。

火箭教頭丹東尼（Mike DAntoni）表示，若上半場能有下半場表現，此役就不用如此辛苦，「當我們全力拚戰，就能反應在球場上。」馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）則形容，大幅領先被逆轉如同最糟糕的噩夢。

馬刺哈登衛斯特布魯克

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