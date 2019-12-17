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NBA／太陽禁賽中鋒將歸隊 布克：他早已坐不住

2019-12-17 16:10聯合報 記者劉肇育／即時報導

鳳凰城太陽中鋒艾頓即將歸隊。 美聯社
鳳凰城太陽中鋒艾頓即將歸隊。 美聯社
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鳳凰城太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）在季初因為違反聯盟反禁藥相關規定遭到禁賽25場後，將於下場比賽歸隊，對於目前在西區中段班打滾的太陽來說將是一大助力，太陽後衛布克Devin Booker）就強調，全隊都對於艾頓的歸來感到相當期待。

身為上賽季選秀狀元的艾頓，今年原被預期將會有大爆發的表現，不過開季後不久就因為服用了含有利尿劑成份之不符規定物質，而遭到聯盟禁賽25場，在今天太陽與拓荒者之戰後，艾頓也將正式解禁，並可望在明天對戰快艇的比賽中復出。

「他早就坐不住了，我們全隊都等這一刻很久了。」太陽後衛布克在談到艾頓即將歸隊時說：「他缺席的每場比賽我們都在默默支持他，因為我們都知道他的處境很艱難，對於他的復出我們感到迫不及待，因為他的歸來將帶給我們截然不同的動力。」

前鋒卡明斯基（Frank Kaminsky）也說：「他明明是健康的，還為這個賽季付出了很大的努力，但卻只能坐壁上觀，這對他來說是多麽煎熬。這段期間大家也看到他多麽敬業，每天都到場練球、從未缺席，當你失去一名這樣有天賦和能力的球員時，你常常會想，如果這時候他在場上會怎麼樣，現在他要回來了，我們不用再思考這件事了。」

布克快艇Devin Booker
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