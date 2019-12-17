NBA／戰湖人前斷18連勝 字母哥：不想2連敗

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(中)不想吞二連敗。 美聯社 分享 facebook

儘管球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣，但達拉斯獨行俠今天仍在作客密爾瓦基公鹿主場的比賽中，強斷對手的18連勝，更讓拿下48分的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）白忙一場，而接下來公鹿還將對上洛杉磯湖人，恐面臨本賽季首度的二連敗。

公鹿在今天賽前拉出一波隊史次佳的18連勝，僅次於過去「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）坐鎮時期的20連勝，不過這樣的連勝紀錄在今天遭到獨行俠斬斷，獨行俠在唐西奇缺陣的情況下，靠著全隊六人得分上雙得多點開花攻勢，以120：116擊敗先發球員中僅有安戴托昆波得分上雙的公鹿。

獨行俠今天單場轟進16顆三分球，其中波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與小柯瑞（Seth Curry）各包辦了四顆，是中斷公鹿連勝紀錄的一大關鍵，波爾辛吉斯說：「他們知道我們是一支優秀的投射球隊，我們擁有數名可以一個晚上拿下超過20分的球員，這才是我們最危險之處，今晚小柯瑞做得很棒。」

獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）則強調，雖然公鹿已用18連勝向各界證明自己的能耐，但獨行俠只要做好自己就有機會贏球，「我在這個聯盟那麼久，知道18連勝代表著什麼，但你不可能整季都不輸球。我認為只要我們能專注在自己的比賽中，並且依照計畫比賽，我們就會有贏球機會。」

安戴托昆波拿下48分卻輸球，也讓他成為聯盟史上被中斷至少15連勝的球隊單場最高得分球員，而下一場比賽他們將對上西區龍頭湖人，讓他直言將是個考驗，「這對我們來說是個測試機會，因為湖人是聯盟最棒的隊伍，我們必須拿出最好的表現，並盡可能的讓球流動，我們可不想要連續兩場比賽都輸球。」