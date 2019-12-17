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中職／Lamigo掰掰！新隊名出爐 「樂天桃猿」誕生

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NBA／今日戰績表 公鹿不敵獨行俠中止18連勝

2019-12-17 14:53聯合新聞網 整理

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波攻下48分，卻仍不敵獨行俠中止18連勝。 美聯社
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波攻下48分，卻仍不敵獨行俠中止18連勝。 美聯社
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NBA今日戰績表

巫師 133:119 活塞

騎士 113:133 暴龍

馬刺 107:109 火箭

熱火 111:118 灰熊

獨行俠 120:116 公鹿

公牛 106:109 雷霆

拓荒者 111:110 太陽

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 國王 vs. 黃蜂

08:00 湖人 vs. 溜馬(緯來體育台)

08:30 老鷹 vs. 尼克

09:00 籃網 vs. 鵜鶘

10:00 魔術 vs. 爵士

11:30 太陽 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

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