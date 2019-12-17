NBA／12連敗破隊史紀錄 鵜鶘下役戰籃網拚止敗

鵜鶘苦吞隊史最長的12連敗，教頭期望下役對籃網就能奪勝。 美聯社 分享 facebook

鵜鶘隊昨天敗給魔術隊，苦吞隊史最長的12連敗，明天迎戰完籃網隊又要展開客場4連戰，教頭簡崔（Alvin Gentry）和球員都盼盡快止敗，避免難堪紀錄。

鵜鶘目前只拿6勝，前一次嘗到勝利滋味已經是上月22日出戰太陽隊；昨天碰魔術，鵜鶘首節還領先6分，半場也只以1分落後，最終卻以119：130吞敗，讓第三節被吹出場的簡崔坦言感覺不好受。

不過鵜鶘教頭簡崔很快打起精神，他說：「我認為失望已經離我而去，我必須把工作做得更好。」他也補充，並不擔心自己會丟工作，「我在聯盟31年了，我不會去擔憂自己無法掌控的事情，我只知道自己要每天工作，盡我一切來扭轉狀況。」

昨天攻下29分的鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）過去也曾經歷球隊連敗低潮，但他認為現在處境遠比當時好上許多，過去氣氛負面的多，現在仍有球迷力挺，全隊要做的就是持續保持積極。

鵜鶘在明天的對手籃網雖少了明星後衛厄文（Kyrie Irving），但昨天以109：89大勝76人隊，在厄文缺陣下的戰績是10勝5敗，且遭禁賽25場的錢德勒（Wilson Chandler）昨天也回歸，為籃網增添板凳戰力。

連4場都攻下24分的籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）說，錢德勒歸隊對籃板鞏固幫助很大，進攻端也為球隊加分，球隊傳導更流暢，能更快做出選擇。