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NBA／湖人老闆母親過世 魔術強森、詹姆斯齊哀悼

2019-12-17 13:15聯合報 記者曾思儒／即時報導

湖人隊今天透過社群平台宣布，女老闆巴斯（圖）的母親喬安（JoAnn Buss）過...
湖人隊今天透過社群平台宣布，女老闆巴斯（圖）的母親喬安（JoAnn Buss）過世。 美聯社資料照
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湖人隊今天透過社群平台宣布，女老闆巴斯（Jeanie Buss）的母親喬安（JoAnn Buss）過世，巴斯家族希望民眾捐款給美國癌症協會代替獻花，傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）和上季加入的「小皇帝詹姆斯（LeBron James）也發文哀悼。

喬安前夫就是湖人前老闆老巴斯（Jerry Buss），兩人在懷俄明大學（University of Wyoming）相識，並於1952年結婚，在1972年離婚前育有4名子女，分別命名為Jeanie、Johnny、Jimmy和Janie。

湖人球團今天發表喬安過世消息，並轉達巴斯家族的請託，希望球迷別獻花，以捐款給美國癌症協會取代心意；老巴斯6年前就是因癌症過世，享壽80歲。

喬安過世消息傳出，「魔術」強森也發文悼念，他形容喬安是「不可思議的朋友和女性」，很高興超過40年的生活中有她相伴；「小皇帝」詹姆斯也發文表示，球隊會為巴斯家族祈福，一起走過艱難時刻。

近期拉出7連勝的湖人正進行客場之旅，明天將作客印第安納，20日到密爾瓦基和東區龍頭公鹿隊交手，23日才會回到主場迎戰金塊隊。

湖人詹姆斯小皇帝

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