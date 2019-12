NBA／湖人老闆母親過世 魔術強森、詹姆斯齊哀悼

湖人隊今天透過社群平台宣布,女老闆巴斯(圖)的母親喬安(JoAnn Buss)過世。 美聯社資料照 分享 facebook

湖人隊今天透過社群平台宣布,女老闆巴斯(Jeanie Buss)的母親喬安(JoAnn Buss)過世,巴斯家族希望民眾捐款給美國癌症協會代替獻花,傳奇球星「魔術」強森(Magic Johnson)和上季加入的「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)也發文哀悼。

The Lakers are saddened to announce the passing of JoAnn Buss, wife of former Lakers governor Dr. Jerry Buss and mother of Lakers governor Jeanie Buss and her siblings Johnny, Jimmy, and Janie Buss.