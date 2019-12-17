NBA／湖人老闆母親過世 魔術強森、詹姆斯齊哀悼

湖人隊今天透過社群平台宣布，女老闆巴斯（圖）的母親喬安（JoAnn Buss）過世。 美聯社資料照 分享 facebook

湖人隊今天透過社群平台宣布，女老闆巴斯（Jeanie Buss）的母親喬安（JoAnn Buss）過世，巴斯家族希望民眾捐款給美國癌症協會代替獻花，傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）和上季加入的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也發文哀悼。

The Lakers are saddened to announce the passing of JoAnn Buss, wife of former Lakers governor Dr. Jerry Buss and mother of Lakers governor Jeanie Buss and her siblings Johnny, Jimmy, and Janie Buss. — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 16, 2019

喬安前夫就是湖人前老闆老巴斯（Jerry Buss），兩人在懷俄明大學（University of Wyoming）相識，並於1952年結婚，在1972年離婚前育有4名子女，分別命名為Jeanie、Johnny、Jimmy和Janie。

湖人球團今天發表喬安過世消息，並轉達巴斯家族的請託，希望球迷別獻花，以捐款給美國癌症協會取代心意；老巴斯6年前就是因癌症過世，享壽80歲。

喬安過世消息傳出，「魔術」強森也發文悼念，他形容喬安是「不可思議的朋友和女性」，很高興超過40年的生活中有她相伴；「小皇帝」詹姆斯也發文表示，球隊會為巴斯家族祈福，一起走過艱難時刻。

近期拉出7連勝的湖人正進行客場之旅，明天將作客印第安納，20日到密爾瓦基和東區龍頭公鹿隊交手，23日才會回到主場迎戰金塊隊。