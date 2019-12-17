NBA／羅瑞雙十紀錄夜 暴龍輕取騎士

羅瑞（右）此戰攻下20分、11助攻。 路透 分享 facebook

面對狀態掙扎的騎士隊，衛冕軍暴龍隊不手軟，在席亞康（Pascal Siakam）33分和羅瑞（Kyle Lowry）20分、11助攻領軍下，以133：113守護主場勝利。

騎士開季迄今只拿6勝，戰績在聯盟排倒數，今天首節又出現6次失誤，讓暴龍取得37：29領先，半場兩隊差距就達兩位數；第三節暴龍鮑威爾（Norman Powell）單節轟進16分，席亞康單節也有13分進賬，助隊打出單節38：30攻勢，助衛冕軍奠定勝基。

暴龍開季打出主場8連勝，之後在多倫多卻連吞3敗，不過今天先發球員除小加索（Marc Gasol）拿8分，其餘都有兩位數進帳，除席亞康和羅瑞發揮，第三節表現亮眼的鮑威爾貢獻26分，阿努諾比（OG Anunoby）也有12分，助隊迎接主場3連勝。

這也是羅瑞效力暴龍的第110場「雙10」演出，追上戴維斯（Antonio Davis）並列隊史第3，排在前頭的只有中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的137場，以及波許（Chris Bosh）的239場。

陷入交易傳聞的騎士球星勒夫（Kevin Love）在首節就拿7分，後三節卻只拿2分，成騎士先發唯一得分個位數的球員；塞克斯頓（Collin Sexton）攻下全隊最高25分，葛蘭德（Darius Garland）和湯普森（Tristan Thompson）各貢獻20分和18分，但球隊仍吞下近18場比賽的第16場敗仗。