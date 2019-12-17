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NBA／希臘怪物48分不夠 獨行俠斷公鹿18連勝

2019-12-17 11:45聯合報 記者曾思儒／即時報導

希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂轟48分卻做...
希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂轟48分卻做白工，公鹿遭獨行俠中斷18連勝。 歐新社
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獨行俠隊雖少了腳踝扭傷的當家後衛唐西奇（Luka Doncic），今天碰上聯盟戰績最佳的公鹿隊，卻驚喜中斷對手的18連勝，在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和小柯瑞（Seth Curry）各26分領軍下，客場作戰以120：116獲勝，也讓「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂轟48分做白工。

唐西奇在前一場碰熱火隊，上場不到2分鐘就扭傷右腳踝，儘管球團宣佈X光診斷為陰性反應，唐西奇仍要缺陣幾周並留在達拉斯觀察，並未隨隊飛往密爾瓦基。

少了當家球星穿針引線，波爾辛吉斯挺身而出，他和板凳射手小柯瑞聯手帶起外線攻勢，獨行俠光是第一節就飆進7記三分球，助隊以36：22領；儘管第二節命中率下降，半場打完領先縮小到59：56；第三節分差一度縮小到2分，仍沒將優勢讓給公鹿。

第四節6分06秒，波爾辛吉斯送出31呎的大號外線破網，將差距擴大到102：91，下波攻勢他又飆進29呎三分球，迫使公鹿喊出暫停，不過恢復比賽後小柯瑞也貢獻外線，助獨行俠領先到108：93。

公鹿在最後4分鐘積極追分，剩下5.2秒時安戴托昆波進球，追到116：119，但他罰球失手，獨行俠則靠小哈德威（Tim Hardaway Jr）2罰1中再添保險分，最終就以4分之差中斷公鹿的18連勝。

獨行俠共投進16記外線，波爾辛吉斯和小柯瑞各包辦4球，布朗森（Jalen Brunson）也贊助13分、11助攻；公鹿雖有安戴托昆波的48分領軍，但另4名先發得分只有個位數，也是公鹿自11月9日後首度嘗到輸球滋味。

公鹿柯瑞波爾辛吉斯
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