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NBA一周十大好球 (12月16日)今日十大好球 (12月16日)

NCAA／轟單場最高 林庭謙連兩周奪最佳新秀

2019-12-17 10:20聯合報 記者曾思儒／即時報導

國中畢業後旅美的台灣籃球小將林庭謙，今年成為美國NCAA一級的布萊恩特大學（Bryant University）新鮮人，他的表現隨著球季進行而加溫，今天再度獲選東北聯盟單周最佳新秀，連兩周獲同樣肯定。

林庭謙是在上周出戰福坦莫大學（Fordham University）攻下全場最高15分，助隊以69：61獲勝；這場勝利是布萊恩特大學碰大西洋十大聯盟隊伍的首勝，同時在12月3戰都拿下勝場後，本季戰績也提升到7勝4敗。

在12月的3場比賽中，「Benson」林庭謙場均繳出13.7分好成績，成球隊進攻要角，也獲得「背靠背」的東北聯盟最佳新秀肯定；本季聯盟6周的最佳新秀中，布萊恩特大學就包辦4次，普萊德（Charles Pride）在11月也曾兩度獲獎。

國中就讀JHBL強權金華國中的林庭謙，出生籃球世家，父親是籃球名教練「小羊哥」林正明；他除率金華打下JHBL金盃，也入選過U16亞青和U17世青賽中華隊國手，今年夏天再披中華白戰袍參加瓊斯盃。

林庭謙在U17世青賽的隊友譚傑龍唐維傑，目前也在異鄉打拚，譚傑龍從泰山高中畢業後，進入加拿大UBC英屬哥倫比亞大學，而讀完三民家商一年後赴美的唐維傑，今年成為NCAA一級隊伍維吉尼亞軍校新生。

布萊恩唐維傑譚傑龍

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