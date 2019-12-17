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NBA／觀戰兒子打球感同身受 詹姆斯向媽媽道歉

2019-12-17 09:20聯合報 記者曾思儒／即時報導

詹姆斯在場邊看兒子打球，終於了解為什麼當年自己媽媽會這麼激動。 美聯社
詹姆斯在場邊看兒子打球，終於了解為什麼當年自己媽媽會這麼激動。 美聯社
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湖人隊當家球星「小皇帝詹姆斯LeBron James）在客場作戰的空檔特別飛到俄亥俄州的哥倫布，去看兒子小詹姆斯（LeBron James Jr.）出戰自己母校聖文森聖瑪莉高中（St. Vincent-St. Mary），成為NBA近期話題，重視家庭的「小皇帝」日前也公開和媽媽說對不起，為自己過往舉動致歉。

詹姆斯和媽媽在比賽中的較大衝突，發生在他2008年還效力騎士隊時期，季後賽和塞爾蒂克隊的比賽中，母親葛羅莉亞不滿皮爾斯（Paul Pierce）對自己犯規，開始噴「垃圾話」，還有動手碰賈奈特（Kevin Garnett）的舉動，讓他大吼要母親坐下。

這不是葛羅莉亞第一次看兒子比賽「發飆」，而是「小皇帝」打球後的日常，他接受美國《ESPN》場邊訪問時說：「我必須和我媽媽道歉，因為當我成長期間，在打AAU比賽時，我的媽媽通常是觀眾中分貝最高的一位，不但會對我的對手發飆，也會和裁判、我的教練和隊友發飆，而我曾經說過像是『媽，妳坐下，妳在做什麼？妳讓我很尷尬』。」

葛羅莉亞當時的激動反應，詹姆斯現在完全能感同身受，看兒子比賽常有誇張慶祝舉動的他繼續對著鏡頭說：「我的母親通常都會在這（球場），所以我要向著她說『我道歉』，現在身為家長，我完全知道看自己孩子打球時的感覺，所以我要道歉。」

詹姆斯小皇帝LeBron James

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